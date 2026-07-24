Homicidio en Villa Yatay: la víctima tenía 38 años y hay dos demorados que serían sus familiares

Un hombre de 38 años murió este viernes tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza durante una gresca ocurrida en el barrio Villa Yatay, de Paraná. Por el hecho, la Policía demoró a dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El episodio ocurrió alrededor de las 12.30 en la intersección de calles Sabá Z. Hernández y Fraternidad. Fueron los vecinos quienes alertaron al 911 sobre un conflicto en la vía pública y la presencia de una persona herida.

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos de las comisarías Cuarta y Octava, junto a personal del 911, quienes constataron que la víctima presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Una ambulancia la trasladó al hospital San Martín, donde falleció pese a las primeras atenciones médicas.

Dos hombres quedaron demorados

El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, explicó que, a partir de los testimonios de los vecinos, los efectivos demoraron en el lugar a dos hombres mayores de edad, quienes permanecieron bajo custodia hasta la llegada de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Vilchez.

La funcionaria judicial trabajó en la escena del crimen, recibió declaraciones de testigos y dispuso las primeras medidas investigativas. Posteriormente, ambos sospechosos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales.

Según indicó Martínez, la fiscalía determinará el grado de participación que tuvo cada uno de los demorados antes de resolver una eventual imputación. Serían familiares de la víctima.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por los investigadores, el homicidio habría sido el desenlace de un conflicto de larga data. Los hombres demorados tendrían un vínculo familiar con la víctima.

La investigación

Desde la Policía confirmaron que se trató de un homicidio. La víctima tenía 38 años y era vecina de la zona. Si bien restaba la confirmación oficial de su identidad, indicaron que su apellido sería Delgado.

De acuerdo con los primeros testimonios reunidos por los investigadores, el ataque se habría producido frente al domicilio de los presuntos agresores, aunque las circunstancias del conflicto todavía son materia de investigación.

El subjefe de Homicidios, Jerónimo Santamaría, señaló que el lugar permanecía bajo custodia policial para preservar las pruebas y que la situación se encontraba controlada. Mientras continúan las pericias y la recolección de testimonios, la fiscalía busca reconstruir la secuencia del crimen y establecer las responsabilidades de los involucrados.

En la escena del crimen, vecinos aseguraron haber escuchado varios disparos antes de que la víctima cayera herida. Por ese motivo, personal de Policía Científica realizó un relevamiento y secuestró distintos indicios balísticos, que serán sometidos a peritajes para determinar el calibre del arma utilizada y establecer la mecánica del ataque.

Homicidio en Villa Yatay: la víctima tenía 38 años y hay dos personas demoradas

Además, la fiscalía dispuso la intervención de la División Drogas Peligrosas luego de que durante las pericias se hallaran sustancias que podrían tratarse de estupefacientes. Los elementos fueron secuestrados y serán sometidos a los análisis correspondientes para confirmar su composición.