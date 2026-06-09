Fatal choque en Ruta 12: las víctimas eran de la misma familia, entre ellas, un niño y revelan cómo ocurrió

El fatal choque múltiple en Ruta 12, ocurrido este lunes por la tarde, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, entre ellas un niño de 5 años, y tres heridos de consideración. El siniestro vial, sucedió en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, en el Delta bonaerense, cerca del complejo Zárate-Brazo Largo.

El siniestro ocurrió minutos después de las 13:30 bajo intensas lluvias y en condiciones de circulación complejas. Según los primeros datos de la investigación, tres vehículos participaron del choque: una camioneta Nissan X-Trail blanca, un Renault Sandero gris y un BAIC BJ30E negro, se confirmó a Elonce.

La peor parte del impacto la sufrió el Renault Sandero, donde viajaba una familia. Tres adultos murieron en el acto, como consecuencia de la violencia de la colisión y quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo.

Una tragedia que conmocionó a los rescatistas

Entre las víctimas fatales también se encontraba un niño de entre 5 y 6 años que viajaba en el Renault junto a su familia, publicó R2820. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre quienes participaron del operativo de rescate.

En medio de la tragedia, una mujer joven, que sería la madre del menor fallecido, logró ser extraída con vida del habitáculo del automóvil. Tras recibir las primeras asistencias en el lugar, fue trasladada al Hospital Virgen del Carmen de Zárate.

Fuentes médicas indicaron que la mujer sufrió diversos politraumatismos y permanecía bajo observación. Aunque presentaba un cuadro delicado debido al fuerte impacto físico y emocional, los profesionales confirmaron que su vida no corría riesgo.

Rescate bajo lluvia torrencial

Los ocupantes de la camioneta Nissan X-Trail también resultaron heridos. Tanto el conductor como su acompañante debieron recibir asistencia médica y fueron derivados a centros de salud para una evaluación más profunda.

El operativo de emergencia demandó varias horas de trabajo. Bomberos Voluntarios de Campana, personal sanitario, efectivos policiales y agentes de Gendarmería Nacional, desplegaron un importante dispositivo para atender a las víctimas y asegurar la zona.

Las tareas se desarrollaron bajo una lluvia persistente que dificultó las maniobras de rescate. Los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para cortar partes de los vehículos y liberar a las personas atrapadas entre los restos de las unidades siniestradas.

"La escena es muy impactante"

El ayudante mayor de Bomberos Voluntarios de Campana, Adrián Rodríguez, describió la dureza de la intervención. "La escena es muy impactante, más cuando hay criaturas; es lo que nos puede a todos", expresó en declaraciones a R2820.

Según detallaron los equipos de emergencia, dos dotaciones trabajaron en el lugar desde aproximadamente las 14:30 hasta después de las 19. Durante ese período, se realizó el operativo para priorizar los traslados de heridos y la atención médica.

Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido sobre la Ruta Nacional 12. La circulación comenzó a normalizarse recién al atardecer, luego del retiro de los vehículos involucrados y de los cuerpos por parte de la morgue judicial.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el testimonio aportado por uno de los ocupantes del BAIC BJ30E y a los que pudo acceder Elonce, la secuencia se inició cuando la camioneta Nissan X-Trail, que circulaba en sentido ascendente, perdió el control por causas que todavía son investigadas.

Tras despistarse, el vehículo invadió el carril contrario e impactó frontalmente contra el Renault Sandero. Como consecuencia de la violencia del choque, el automóvil quedó montado sobre la barrera de contención (guardarrail), se confirmó a Elonce.

Luego del primer impacto contra el Renault en el que viajaban las cuatro víctimas, la Nissan comenzó a girar sobre la calzada y terminó chocando contra el lateral trasero del BAIC BJ30E negro. Este último vehículo despistó hacia el cantero central, mientras que la camioneta quedó detenida parcialmente sobre la ruta y parcialmente sobre el separador central.

Las causas definitivas del siniestro son investigadas por Gendarmería Nacional, que trabaja sobre pericias mecánicas, relevamientos en el lugar y testimonios de los sobrevivientes para determinar con precisión qué provocó una de las tragedias viales más graves registradas en las últimas semanas en la Ruta Nacional 12.