Fatal choque múltiple en la Ruta Nacional 12: cuatro personas fallecieron y cinco heridos

Un choque múltiple en la Ruta 12, dejó como saldo al menos cuatro personas fallecidas este lunes por la tarde en el kilómetro 98 de la autovía, a la altura de Isla Talavera. El siniestro involucró a una camioneta y dos automóviles, y además provocó cinco heridos.

Según se informó, el accidente ocurrió en una zona de intenso tránsito sobre la Ruta Nacional 12 y demandó la inmediata intervención de personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia que trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y ordenar la circulación.

Las primeras informaciones a las que accedió R2820 indicaron que, por causas que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple seguida de un vuelco que terminó con consecuencias fatales para cuatro personas.

Tránsito interrumpido

Como consecuencia del operativo desplegado tras el siniestro, la calzada en sentido norte-sur, es decir desde Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires, permanecía totalmente cerrada al tránsito.

Las autoridades implementaron desvíos y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la zona, debido a la presencia de vehículos de emergencia y personal trabajando sobre la ruta.

Además, recomendaron prever importantes demoras hasta tanto finalicen las tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados en el hecho.

Investigación en marcha

Mientras continuaban las labores en el lugar, los peritos avanzaban con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer la mecánica del accidente.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que son cinco heridos y que los ocupantes de los vehículos fueron asistidos por los servicios de emergencia.

Las autoridades aguardaban los resultados de las pericias y la identificación de las víctimas fatales para ampliar la información sobre una nueva tragedia vial registrada en uno de los corredores más transitados del país.