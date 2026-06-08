Un camión chocó un cartel sobre la Ruta 12 y provocó importantes complicaciones en el tránsito

Una mañana complicada se vivió este lunes sobre la Ruta 12, donde un camión protagonizó un siniestro vial que generó importantes inconvenientes para la circulación vehicular en la zona de Brazo Largo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:25 a la altura del kilómetro 115 de la autovía, cuando un transporte de cargas que circulaba en sentido hacia Entre Ríos perdió el control por causas que se investigan e impactó contra un cartel ubicado junto a la ruta.

Como consecuencia del choque, el acoplado volcó y parte de la estructura del vehículo quedó sobre la calzada contraria, generando una situación de riesgo para quienes transitaban por el lugar.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el camión transportaba cajones vacíos de frutas y circulaba por la Ruta 12 cuando se produjo el despiste.

Tras el impacto contra la cartelería vial, el acoplado terminó volcado y el chasis quedó parcialmente sobre la mano opuesta.

En ese momento, otro camión que circulaba en sentido contrario debió realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión. El conductor logró controlar el vehículo y terminó sobre la banquina sin sufrir lesiones.

A pesar de la magnitud del incidente, las autoridades confirmaron que ninguno de los conductores involucrados resultó herido.

Cortes y tránsito asistido

El siniestro obligó a desplegar un operativo de seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región.

Durante varias horas permaneció totalmente interrumpida la circulación en sentido Entre Ríos-Buenos Aires, mientras que en la mano opuesta se implementó un sistema de tránsito asistido para permitir el paso controlado de los vehículos.

Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en la zona para retirar el camión siniestrado y restablecer las condiciones normales de circulación sobre la Ruta 12.

Otro accidente durante la noche

El corredor vial también había sido escenario de otro siniestro horas antes. Durante la noche del domingo, a la altura del kilómetro 127 de la Ruta 12, se registró una colisión por alcance entre dos camiones.

Producto del fuerte impacto, uno de los conductores quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por equipos de emergencia.

Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial con lesiones de consideración, mientras que en el lugar trabajaron bomberos, personal policial, efectivos de Gendarmería y servicios sanitarios.