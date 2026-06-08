Detuvieron a un conductor que abandonó la escena tras chocar una motocicleta en Concordia

Un conductor fue detenido en Concordia luego de verse involucrado en un siniestro vial con una motocicleta y retirarse del lugar antes de la llegada de las autoridades. El hecho dejó como saldo dos personas lesionadas y es investigado por la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Moulins y Nogoyá. Tras recibir un aviso sobre una colisión entre un automóvil y una motocicleta, efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron el rodado menor con importantes daños producto del impacto.

De acuerdo con la información preliminar, en la motocicleta se trasladaban dos personas que circulaban por calle Moulins cuando fueron embestidas por un automóvil Volkswagen blanco.

Una patente fue clave para la investigación

Cuando los efectivos llegaron a la escena, el vehículo involucrado ya no se encontraba en el lugar. Sin embargo, durante las tareas realizadas por los investigadores apareció un elemento que resultó determinante para avanzar en la identificación del automovilista.

Se trataba de la chapa patente del Volkswagen, que se desprendió durante la colisión y quedó en la zona del impacto.

Mientras tanto, personal del servicio de emergencias trasladó a los dos ocupantes de la motocicleta al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica. Hasta el momento no se difundió oficialmente el carácter de las lesiones sufridas por ambas personas.

El conductor se presentó horas después

Horas más tarde, el conductor del automóvil se presentó junto al vehículo en la Comisaría de Colonia Yeruá.

Según manifestó ante las autoridades, decidió retirarse del lugar porque, tras el accidente, habría sido increpado por personas que se encontraban en las inmediaciones y temió por su integridad física.

A partir de esa presentación, la situación fue comunicada a la Fiscalía, que dispuso una serie de medidas para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Qué medidas ordenó la Justicia

El fiscal José Arias dispuso la realización de distintas acciones probatorias, entre ellas la extracción de muestras de sangre a ambos conductores para las pericias correspondientes.

Además, ordenó la aprehensión del conductor del Volkswagen y el secuestro del vehículo involucrado en el hecho para la realización de los estudios técnicos que permitan reconstruir la mecánica de la colisión.