Fatal accidente en Concordia: confirmaron las graves lesiones de la joven que sobrevivió al choque

Nuevos detalles se conocieron sobre el fatal siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Concordia, donde un motociclista de 20 años perdió la vida tras colisionar con un automóvil en la intersección de las calles San Juan y Carriego.

La víctima fatal fue identificada como Sergio Daniel Chávez, quien falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto. Según trascendió, la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo-facial y cervical.

En las últimas horas también se confirmó el estado de salud de la joven de 21 años que viajaba como acompañante en la motocicleta. Tras el accidente en Concordia, fue trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos determinaron que presenta una fractura de pelvis y permanece internada bajo observación, según informó Concordia Policiales.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la información policial, el siniestro se produjo pasadas las 3 de la madrugada cuando una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos y un automóvil Ford Focus colisionaron por causas que todavía son materia de investigación.

Según los primeros datos recabados por los investigadores, el automóvil era conducido por un hombre de 65 años que circulaba por calle San Juan de norte a sur, mientras que la motocicleta transitaba por Carriego de este a oeste.

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes de la moto salieron despedidos del vehículo. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que ninguno de los dos llevaba colocado casco protector al momento del accidente ocurrido en Concordia.

Alcoholemia positiva e investigación

El conductor del Ford Focus resultó ileso. Sin embargo, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las autoridades indicaron que el valor definitivo será determinado mediante los análisis sanguíneos realizados posteriormente en el hospital, aunque el resultado preliminar quedó incorporado a la investigación judicial.

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo la colisión y determinar las eventuales responsabilidades en un siniestro que dejó como saldo la muerte de un joven de 20 años y una mujer internada con lesiones de consideración.