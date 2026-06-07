Choque frontal en ruta de Santa Fe dejó cuatro muertos, entre ellos un piloto y un bombero

Una tragedia vial en la Ruta Provincial 94 dejó cuatro muertos este viernes tras un choque frontal ocurrido a la altura de la conocida curva de García Varela, en jurisdicción de Teodelina, departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe.

El siniestro se produjo en medio de condiciones climáticas adversas, con lloviznas de distinta intensidad que afectaban la visibilidad y el estado de la calzada. Por causas que aún son investigadas, una camioneta Toyota Hilux blanca y un Chevrolet Prisma colisionaron de frente, provocando la muerte de todos sus ocupantes.

Según los primeros peritajes, en la camioneta viajaban tres hombres, mientras que el autom era conducido por una sola persona. El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, Leonardo Mena, confirmó el desenlace fatal al señalar: “El saldo fue fatal para todos los participantes”.

Quiénes eran las víctimas

Las víctimas que viajaban en la Toyota Hilux fueron identificadas como Patricio Galván, piloto de Turismo Promocional de 34 años; su padre, Gerardo Galván; y Jonhatan Kuzic, empleado de la familia.

En tanto, el conductor del Chevrolet Prisma era Hugo Sangiacomo, bombero retirado y cuartelero de los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, una figura muy apreciada dentro de la institución.

Mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, el cuartel de bomberos expresó su dolor mediante un mensaje difundido en redes sociales. “Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino”, destacaron desde la institución.

Los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás también acompañaron a los familiares y allegados de Sangiacomo. “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria”, manifestaron.

La conmoción también alcanzó al ambiente del automovilismo. Desde la categoría Turismo Promocional lamentaron profundamente la muerte de Patricio Galván y emitieron un comunicado para recordar su trayectoria deportiva y humana.

“Patricio fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo”, expresaron.

Investigación en marcha

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para determinar cómo se produjo el impacto. Las condiciones climáticas adversas aparecen como uno de los factores que podrían haber incidido en el siniestro.

La Ruta Provincial 94 permaneció completamente cortada durante varias horas para permitir las tareas de rescate, el relevamiento pericial y el retiro de los vehículos involucrados.

Finalizadas las primeras actuaciones, los peritos continuaron con la reconstrucción de la mecánica del choque. La causa quedó a cargo de la Comisaría N°7 de Teodelina, que lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.