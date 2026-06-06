Le amputaron una pierna a camionero que sufrió violento choque en el puente Zárate Brazo Largo

El accidente ocurrió en la mañana del viernes en la Ruta 12

Un camionero oriundo de Concepción del Uruguay resultó gravemente herido tras protagonizar un violento accidente vial en el complejo Zárate-Brazo Largo, sobre la Ruta Nacional 12, y debió ser sometido a la amputación de una de sus piernas, según informó Radio Máxima.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes, cuando el chofer conducía un camión Fiat Iveco perteneciente a la empresa Granja Tres Arroyos, transportando una carga avícola con destino a la provincia de Buenos Aires.

Foto: La Pirámide

Por causas que aún son materia de investigación por parte de la Policía Vial y Científica, el vehículo sufrió un fuerte impacto que provocó lesiones de extrema gravedad en el conductor.

Tras el choque, el trabajador fue rescatado de la cabina y trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona de Zárate, donde ingresó directamente al quirófano. Debido a la gravedad de los traumatismos, los médicos debieron amputarle una de sus piernas para salvarle la vida.

Actualmente, el paciente permanece internado en terapia intensiva bajo estricta observación médica, en estado delicado.

Según trascendió, el hombre reside en la zona cercana al autódromo de la ciudad y de acuerdo a allegados, es padre de un hijo con discapacidad, situación que genera una profunda preocupación entre familiares y amigos.

En paralelo, compañeros de trabajo, choferes y representantes del sector iniciaron cadenas de solidaridad y acompañamiento para brindar apoyo a sus seres queridos.