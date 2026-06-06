Conducía alcoholizada, perdió el control y chocó contra el ingreso al Hospital Militar de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer de unos 30 años protagonizó un fuerte accidente en la rotonda de Avenida Ejército. El test de alcoholemia arrojó 1,1 gramos de alcohol por litro de sangre, supo Elonce. No hubo heridos, pero el impacto dejó sin energía eléctrica al Hospital Militar.
Un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este sábado en Paraná provocó importantes daños materiales y dejó momentáneamente sin suministro eléctrico al Hospital Militar de Paraná. El hecho ocurrió sobre Avenida Ejército, cuando una camioneta Ford EcoSport perdió el control y terminó impactando contra un gabinete de alimentación eléctrica de la institución.
Según la información policial, el vehículo circulaba en sentido sur-norte y, al atravesar la rotonda ubicada en la zona, la conductora perdió el control de la unidad, subió a la vereda y colisionó violentamente contra la estructura que abastece de energía al establecimiento.
A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron personas lesionadas. En el vehículo viajaban cuatro ocupantes, quienes lograron retirarse por sus propios medios tras el accidente.
Alcoholemia positiva y vehículo retenido
Personal municipal realizó el correspondiente control de alcoholemia a la conductora, una mujer de aproximadamente 30 años, cuyo resultado fue positivo, pudo saber Elonce.
El examen arrojó 1,1 gramos de alcohol por litro de sangre, una infracción grave teniendo en cuenta que en Entre Ríos rige la ley de Alcohol Cero al volante.
Como consecuencia, las autoridades procedieron a la retención de la camioneta y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes, además de las sanciones económicas previstas por la normativa vigente.
Preocupación por el servicio eléctrico
Uno de los principales inconvenientes generados por el choque fue la interrupción del suministro eléctrico en el Hospital Militar.
El impacto destruyó parte del gabinete que alimenta energéticamente a distintos sectores del establecimiento, entre ellos el Banco de Sangre, una dependencia considerada esencial para el funcionamiento del hospital.
Ante esta situación, se convocó a personal de Enersa, que trabajó en el lugar para evaluar los daños y restablecer el servicio en el menor tiempo posible. También intervino personal técnico del Ejército Argentino para informar la situación a las autoridades nacionales de la fuerza.
Cómo fue el recorrido del vehículo
De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, la camioneta atravesó una zona de postes y estructuras metálicas antes de impactar contra el gabinete eléctrico.
Fuentes presentes en el operativo destacaron que el resultado pudo haber sido mucho más grave si el vehículo hubiera colisionado de lleno contra una columna de gran porte ubicada en el sector.
Además, se remarcó que al momento del accidente no había peatones transitando por la zona, una circunstancia que evitó consecuencias mayores.
Operativo y normalización del tránsito
Tras el siniestro, personal policial, inspectores municipales y operarios de Enersa desplegaron un operativo para retirar el vehículo y asegurar el área afectada.
Una vez concluida la remoción de la camioneta, el tránsito en la rotonda de Avenida Ejército fue restablecido con normalidad.
Las autoridades continúan analizando las circunstancias que derivaron en el despiste, aunque el resultado positivo del control de alcoholemia aparece como uno de los principales elementos de la investigación.