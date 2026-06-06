 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Importantes daños materiales fue el saldo de un violento choque en Concordia

Las causas del siniestro son materia de investigación. De acuerdo al parte policial, no se constataron lesionados como consecuencia del accidente de tránsito.

6 de Junio de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Las causas del siniestro son materia de investigación. De acuerdo al parte policial, no se constataron lesionados como consecuencia del accidente de tránsito.

Colisionaron un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Gol Power durante la madrugada de este sábado en Concordia, en inmediaciones de avenida Presidente Perón y Ruta 22.

Fuentes policiales confirmaron que el primero de los vehículos, conducido por un ciudadano de 40 años, circulaba por la avenida desde Ruta 14 hacia Benito Legerén, en tanto el segundo -al mando de un hombre de 38 años- lo hacía por la avenida hacia Parque Industrial.

Las causas del siniestro son materia de investigación.

 

De acuerdo al parte policial, no se constataron lesionados como consecuencia del accidente de tránsito.

 

Se dio intervención a la Dirección de Tránsito Municipal y a personal policial de la comisaría de Villa Adela, por razones de jurisdicción.

Temas:

Concordia accidente de tránsito ruta 14 violento choque
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso