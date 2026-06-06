Importantes daños materiales fue el saldo de un violento choque en Concordia

Las causas del siniestro son materia de investigación. De acuerdo al parte policial, no se constataron lesionados como consecuencia del accidente de tránsito.
Colisionaron un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Gol Power durante la madrugada de este sábado en Concordia, en inmediaciones de avenida Presidente Perón y Ruta 22.
Fuentes policiales confirmaron que el primero de los vehículos, conducido por un ciudadano de 40 años, circulaba por la avenida desde Ruta 14 hacia Benito Legerén, en tanto el segundo -al mando de un hombre de 38 años- lo hacía por la avenida hacia Parque Industrial.
Las causas del siniestro son materia de investigación.
De acuerdo al parte policial, no se constataron lesionados como consecuencia del accidente de tránsito.
Se dio intervención a la Dirección de Tránsito Municipal y a personal policial de la comisaría de Villa Adela, por razones de jurisdicción.