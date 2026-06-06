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Policiales Violento episodio familiar

Un hombre corre riesgo de muerte tras ser apuñalado por su propio padre en Gualeguaychú

La víctima sufrió una grave lesión pulmonar y permanecía internada luego de una intervención quirúrgica. El hombre se entregó en una comisaría tras el hecho. El ataque ocurrió durante una discusión familiar en Gualeguaychú.

6 de Junio de 2026
Hospital Centenario de Gualeguaychú
Hospital Centenario de Gualeguaychú

La víctima sufrió una grave lesión pulmonar y permanecía internada luego de una intervención quirúrgica. El hombre se entregó en una comisaría tras el hecho. El ataque ocurrió durante una discusión familiar en Gualeguaychú.

Un hombre de 54 años fue aprehendido luego de atacar con un arma blanca a su hijo de 34 durante una discusión ocurrida en el barrio Trinidad de Gualeguaychú. La víctima sufrió lesiones graves y debió ser sometida a una cirugía de urgencia tras ingresar a un hospital con riesgo de muerte.

 

El hecho ocurrió cerca de las 23.50 del viernes, cuando personal policial de comisaría segunda acudió a una vivienda de la zona tras un llamado recibido por el Comando Radioeléctrico.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que ni el agresor ni la víctima se encontraban allí. Sin embargo, vecinos relataron que habían presenciado una discusión que terminó con el joven herido de arma blanca.

 

Lesiones graves y riesgo de muerte

 

Tras el ataque, la víctima fue trasladada por vecinos al Hospital Centenario, donde recibió atención médica de urgencia.

 

Los profesionales diagnosticaron una herida penetrante que provocó un neumotórax izquierdo, es decir, un colapso parcial del pulmón. Debido a la gravedad del cuadro, fue intervenido quirúrgicamente y se le colocó un tubo de tórax.

 

Las lesiones fueron calificadas como graves y con riesgo de muerte.

 

El agresor se entregó en una dependencia policial

 

Luego del ataque, el presunto autor del hecho de sangre se presentó voluntariamente en una comisaría, donde quedó detenido por disposición de la Justicia.

 

Durante la investigación surgió un dato relevante: el hombre tenía medidas judiciales vigentes que le prohibían acercarse a su hijo, por lo que también quedó bajo análisis una posible desobediencia judicial.

 

En el procedimiento intervinieron efectivos de Comisaría Primera, Minoridad y el Grupo Especial, quienes secuestraron prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa.

 

Detuvieron a un hombre que atacó a policías y lo vinculan con un robo

 

En otro procedimiento policial ocurrido durante la madrugada del sábado en Gualeguaychú, un hombre de 33 años fue detenido luego de resistirse a una identificación y agredir a efectivos policiales.

 

El episodio ocurrió alrededor de las 0.45 en la intersección de Salaverry y 1° de Mayo, donde personal de comisaría tercera observó a un individuo ocultándose detrás de unos árboles.

Detenido en Gualeguaych&uacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)

Al intentar identificarlo, el sospechoso intentó escapar y posteriormente reaccionó de manera violenta, lanzando golpes de puño, cabezazos contra los efectivos y dañando el móvil policial.

 

Tras su detención, los investigadores establecieron que la ropa que llevaba coincidía con la descripción del autor de un robo denunciado días antes por una mujer de 47 años. Además, parte de los elementos secuestrados fueron reconocidos por la víctima, por lo que la causa sumó nuevas actuaciones judiciales.

Temas:

apuñaló a su hijo violencia familiar hospital Centenario Detenido neumotórax lesiones graves
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