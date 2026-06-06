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Dos personas resultaron heridas producto de un accidente entre una camioneta y un colectivo en Concordia

El siniestro vial ocurrió durante la tarde en la intersección de avenida San Lorenzo y 25 de Mayo, en Concordia. Los ocupantes de una camioneta resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Masvernat.

6 de Junio de 2026
El accidente en Concordia.
El accidente en Concordia. Foto: P.E.R.

El siniestro vial ocurrió durante la tarde en la intersección de avenida San Lorenzo y 25 de Mayo, en Concordia. Los ocupantes de una camioneta resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital Masvernat.

Un siniestro vial entre un colectivo urbano y una camioneta dejó como saldo dos personas lesionadas durante la tarde de este sábado en Concordia. El hecho ocurrió en la zona de avenida San Lorenzo y calle 25 de Mayo, donde personal policial intervino tras ser alertado sobre la colisión.

 

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el choque involucró a una unidad de la línea 7 de transporte urbano y una camioneta Fiat Strada en la que se desplazaban dos personas.

 

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta y su acompañante sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

Cómo ocurrió el choque

 

De acuerdo con la información policial, el colectivo era conducido por un joven de 25 años y circulaba por avenida San Lorenzo en sentido oeste-este al momento del hecho.

 

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de transporte público colisionó con una camioneta Fiat Strada manejada por un hombre de 40 años, quien viajaba acompañado por otra persona.

 

Según los primeros datos recabados en el lugar, la camioneta transitaba presuntamente por calle Próspero Bovino en sentido norte-sur cuando se produjo el impacto en la intersección.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

Dos personas fueron hospitalizadas

 

Tras el siniestro, se solicitó la presencia de los servicios de emergencia para asistir a los ocupantes del vehículo de menor porte.

 

El conductor de la Fiat Strada y su acompañante presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más exhaustiva y recibir la atención correspondiente.

 

Hasta el momento no trascendió la gravedad de las heridas sufridas por ambas personas, aunque se confirmó que fueron derivados al centro asistencial para estudios y controles médicos.

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