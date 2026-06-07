Vuelco de un remís en calle Don Bosco dejó tres heridos y otro auto dañado en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un automóvil utilizado como vehículo de alquiler por aplicación, volcó esta madrugada, tras una brusca maniobra en calle Don Bosco, de Paraná. Tres ocupantes resultaron lesionados y fueron hospitalizados.
Un auto de alquiler por aplicación, volcó esta madrugada de este domingo en la capital entrerriana y dejó a tres personas heridas, luego de un siniestro vial ocurrido sobre calle Don Bosco, entre Grella y Sarmiento, frente a un reconocido supermercado de Paraná.
Personal de la Comisaría Cuarta intervino minutos después de las 4 de la mañana, tras ser alertado sobre un accidente de tránsito con lesionados. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil Fiat Palio, identificado como remis y utilizado como vehículo de alquiler mediante una aplicación, había quedado volcado sobre su techo en plena calzada.
Según informaron fuentes policiales, el conductor circulaba en sentido oeste-este por calle Don Bosco, cuando perdió el control del rodado y terminó protagonizando el tremendo vuelco.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con el relato brindado por el propio conductor al dialogar con los efectivos, se habría distraído utilizando su teléfono celular mientras conducía. En esas circunstancias, advirtió la presencia de una valla correspondiente a una obra vial ubicada sobre la cinta asfáltica.
Al intentar esquivarla, perdió el control del automóvil, que volcó y quedó apoyado sobre el techo. Durante la maniobra también impactó contra un Ford Ka de color rojo que se encontraba correctamente estacionado en la zona.
El fuerte impacto generó daños materiales tanto en el vehículo siniestrado como en el automóvil estacionado.
Lesionados y actuación judicial
Como consecuencia del choque y vuelco, los ocupantes del vehículo de alquiler resultaron heridos. Personal médico acudió al lugar para brindar asistencia y posteriormente, dispuso el traslado de los lesionados al Hospital San Martín.
De acuerdo con la información policial, el conductor sufrió una lesión en el brazo derecho, mientras que una mujer que lo acompañaba, presentó múltiples golpes y traumatismos. Además, un menor de edad sufrió un golpe en el rostro.
Por disposición del fiscal Dr. Giunta, se ordenó la extracción de muestras de sangre y orina al conductor. En el operativo trabajaron además especialistas de Accidentología Vial, Bomberos Zapadores y personal de Control Urbano Municipal para relevar las circunstancias del hecho y garantizar la seguridad en la zona.