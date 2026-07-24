Explosión de una garrafa provocó un incendio con pérdidas totales en una vivienda

Una explosión de una garrafa desató un incendio de gran magnitud en una vivienda de Mojones Sud. No hubo personas lesionadas, aunque el fuego provocó pérdidas materiales totales.
Una explosión de una garrafa provocó un incendio de importantes dimensiones en una vivienda ubicada en la localidad de Mojones Sud, departamento Villaguay. El siniestro ocasionó pérdidas totales en el inmueble y movilizó a los equipos de emergencia, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a sectores cercanos.
Según la información preliminar, el incendio se habría iniciado tras la explosión de una garrafa en el interior de la vivienda.
A pesar de la violencia del episodio y de los importantes daños materiales registrados, no se reportaron personas lesionadas.
Importante despliegue para controlar las llamas
Tras el alerta, personal de emergencias acudió rápidamente al lugar para combatir el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras construcciones de la zona.
Las tareas demandaron un importante operativo debido a la intensidad del fuego, que consumió por completo la vivienda, informó Delco Noticias.
Como consecuencia del siniestro, las pérdidas materiales fueron totales, según se informó de manera preliminar.
Investigan las causas del incendio
Si bien las primeras informaciones indican que el fuego se originó a raíz de la explosión de una garrafa, las circunstancias en las que ocurrió el hecho serán materia de investigación.