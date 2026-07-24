"Es una violación de la soberanía nacional": Bruno Nápoli cuestionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

REDACCIÓN ELONCE
Durante la presentación de su libro "La dictadura del capital financiero", el historiador económico Bruno Nápoli sostuvo que el proyecto impediría al Estado recuperar tierras estratégicas adquiridas por empresas extranjeras y advirtió sobre sus consecuencias para la soberanía.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue uno de los principales ejes de la presentación del libro "La dictadura del capital financiero", del historiador económico Bruno Nápoli. El proyecto de ley discutido es impulsado por el gobierno nacional.
El encuentro se realizó este viernes por la noche en el Almacén de los 33, en Paraná. Durante el evento, el autor cuestionó con dureza el proyecto legislativo y afirmó que, lejos de proteger derechos, "debería llamarse ley de violación de la soberanía nacional".
Ante Elonce, Nápoli explicó que la iniciativa impediría al Estado nacional recuperar tierras estratégicas que actualmente se encuentran en manos de empresas extranjeras, aun cuando exista un interés público de por medio.
"Pretenden sacar una nueva ley con la cual ni siquiera se las pueda recomprar porque, en caso de que una empresa extranjera compre un recurso hídrico y deje a una ciudad sin agua, el Estado debería poder recuperar sus propias tierras", sostuvo.
"La propiedad privada ya es inviolable"
El historiador remarcó que, a su entender, el proyecto resulta innecesario porque la legislación argentina ya protege el derecho de propiedad.
Tanto en el Código Civil y Comercial como en el Código Penal, "se usa la palabra intangible porque nadie puede tocar lo que es nuestro. Lo que pretende esta ley es que no podamos recuperar zonas estratégicas que hoy están en manos de extranjeros y muy mal vendidas", afirmó.
Tierras en manos extranjeras y el origen de la investigación
"Hoy 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras. Los dueños principales son Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España y China, además de emprendimientos suizos, húngaros y belgas. Son compras de tierras estratégicas, en términos militares, porque están ubicadas en zonas fronterizas", indicó el autor.
El autor explicó que esas inquietudes forman parte de la investigación desarrollada en su nuevo libro, donde analiza la evolución de la economía argentina desde mediados de la década de 1970.
En esta línea, Nápoli se planteó comprender "por qué la economía argentina nunca pega el salto: a mediados de la década del 70, con la última dictadura cívico-militar, se termina de destruir el aparato productivo en Argentina".
Con pruebas documentales de las leyes vigentes desde esta época, el libro sostiene por qué "la historia económica del país está un bucle temporal que recurre siempre a la misma receta cuando cae en crisis".