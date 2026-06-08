Perdió el control de su auto, chocó un poste y terminó con el vehículo retenido por alcoholemia

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo en Paraná terminó con un auto incrustado contra una columna de alumbrado público y con la intervención de personal municipal debido a distintas irregularidades detectadas durante el procedimiento.

El hecho se registró alrededor de las 22.50 en la intersección de avenida Circunvalación y Don Bosco, donde un Chevrolet Corsa protagonizó el choque mientras circulaba por la zona oeste de la ciudad.

Según la información policial, el conductor del auto transitaba por Circunvalación en sentido este-oeste y, al intentar girar hacia avenida Don Bosco en dirección sur, impactó contra una farola ubicada en la intersección.

No hubo heridos

A pesar de la violencia del impacto, el conductor no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Tras el choque, personal policial y agentes de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y verificar la situación del conductor y del vehículo involucrado.

Durante los controles, los inspectores constataron que el responsable del auto no contaba con la documentación habilitante exigida para circular, motivo por el cual se dispuso la retención del rodado.

Además, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.

Retuvieron el vehículo

De acuerdo con la información oficial, el control arrojó el máximo nivel de alcohol permitido por el equipo utilizado durante el procedimiento, situación que derivó en la confección de las actas correspondientes por infracción a las normas de tránsito.

Como consecuencia de ambas irregularidades, el auto quedó retenido por disposición de las autoridades municipales.

En paralelo, personal del área de Alumbrado Público trabajó en el lugar para acondicionar la columna dañada y evitar riesgos para quienes circulaban por la zona.