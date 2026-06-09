Confirmaron la suma millonaria hallada y su origen tras el choque entre un auto y una excavadora

Investigan el origen de una suma millonaria tras accidente en Ruta 12

La investigación por el choque ocurrido este lunes sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Esquina, sumó un nuevo capítulo luego de que se confirmara oficialmente el hallazgo y decomiso de 182.920.000 pesos que eran transportados en el automóvil involucrado en el siniestro.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en el kilómetro 691 de la ruta, al norte de la ciudad correntina, cuando un Toyota Corolla impactó contra la parte trasera de una retroexcavadora municipal.

La suma millonaria fue secuestrada bajo las formalidades legales y quedó a disposición del fiscal Javier Gustavo Mosquera, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), quien interviene en la causa desde el momento del accidente, según publicó Actualidad Esquina.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la información recabada por la Policía y los Bomberos Voluntarios, el Toyota Corolla circulaba en sentido norte-sur y había partido horas antes desde la ciudad de Resistencia, Chaco.

El vehículo era conducido por Alejandro Javier Gauna, de 39 años, domiciliado en Barranqueras, mientras que Diego David Riquel, de 38 años y oriundo de Resistencia, viajaba como acompañante.

Por causas que continúan bajo investigación, el automóvil colisionó contra la maquinaria vial que era guiada por Cirilo Almirón, un operario municipal de 62 años.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del Toyota sufrieron lesiones de consideración y debieron ser hospitalizados.

Investigan el origen de una suma millonaria tras accidente en Ruta 12 (foto Actualidad Esquina)

El estado de salud de los ocupantes

Gauna ingresó inconsciente al Hospital San Roque de Esquina con un traumatismo de cráneo. Luego de ser estabilizado, fue trasladado primero al Hospital Regional de Goya y posteriormente derivado al Hospital Escuela de Corrientes, donde permanece internado en terapia intensiva.

Fuentes médicas indicaron que continúa siendo sometido a estudios para determinar el alcance de las lesiones sufridas durante el siniestro.

Por su parte, Riquel también permanecía bajo atención médica debido a una presunta fractura de vértebra lumbar, situación por la cual se analizaba su derivación a un centro de mayor complejidad.

Investigan el origen de una suma millonaria tras accidente en Ruta 12 (foto Actualidad Esquina)

Dónde encontraron el dinero

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la importante cantidad de dinero hallada dentro del vehículo.

Según se informó oficialmente, los 182.920.000 pesos estaban ocultos en compartimentos internos del automóvil.

Para retirar la totalidad del efectivo, el personal policial debió desmontar distintas partes del vehículo.

El dinero, compuesto principalmente por billetes de 10.000 y 20.000 pesos, fue localizado en sectores del torpedo y en los respaldos de los asientos traseros.

Además, trascendió que parte de los fajos presentaban identificaciones del Banco de la Provincia de Mendoza.

La investigación sobre el origen de los fondos

La procedencia y el destino del dinero forman parte de la investigación que encabeza la Fiscalía.

Fuentes vinculadas al entorno familiar de los ocupantes indicaron que Gauna se desempeña como responsable de una concesionaria dedicada a la comercialización de vehículos importados en la ciudad de Resistencia.

Asimismo, se informó que representantes comerciales de la empresa estarían manteniendo contactos con la Fiscalía para aportar documentación que permita justificar el origen y el destino de la suma decomisada.

Mientras tanto, el dinero permanece bajo resguardo judicial hasta que se complete el análisis de la documentación y se determine la legalidad de los fondos transportados.