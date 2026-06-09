Hallaron casi 200 millones de pesos en un auto que chocó contra una excavadora

Un Toyota Corolla chocó contra una excavadora en Corrientes y la policía halló un gran cantidad de dinero. Además uno de los ocupantes dijo que falta una maleta con más dinero.
Dos hombres oriundos de la ciudad de Resistencia, Chaco, que se dirigían hacia la provincia de Buenos Aires, resultaron heridos luego de que el automóvil en el que circulaban se estrellara contra una retroexcavadora, que realizaba trabajos sobre la Ruta Nacional N°12, a las afueras de la ciudad de Esquina.
En el automóvil destrozado, la Policía halló cerca de 200 millones de pesos escondidos en la estructura delantera, mientras que una de las víctimas reclama un maletín con más dinero.
El siniestro ocurrió alrededor de las 6:30 en proximidades del predio hípico, donde circulaba un automóvil Toyota Corolla gris oscuro. Llovía, estaba todavía oscuro y la ruta era inestable a causa del agua y el barro. El conductor del vehículo perdió el control al encontrarse con la máquina a la que terminó impactando. Sufrió lesiones gravísimas y debió ser rescatado de entre los hierros retorcidos del vehículo.
Mientras que el acompañante terminó con heridas menos severas y fue hospitalizado en Esquina.
Millones a la vista
La destrucción frontal y del interior del vehículo develó un misterio y dio un giro en la investigación, ya que la Policía logró divisar dinero que estaba oculto en el torpedo del Corolla, pero que producto de semejante impacto quedó a la vista de todos, por lo que el rodado terminó siendo trasladado a la comisaría Primera.
Una vez allí, el fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, Javier Mosquera, ordenó a la Policía una inspección a fondo del vehículo, donde lograron rescatar del interior del torpedo varios paquetes termosellados con fajos de dineros, cuyo monto arrojó un total de $182.920.000.
Debido al lugar y la forma en la que fue localizado el dinero, se dio intervención a la Justicia federal, que abrió una causa paralela para determinar la procedencia y el destino del dinero, así como también indagar sobre las identidades de los ocupantes del automóvil. Horas después del choque, el acompañante del conductor dijo que faltaba un bolso, en el que se presume iban varios fajos con miles de dólares, que no estaba dentro del auto cuando fue trasladado hacia el nosocomio. En un principio se habló que dentro de ese bolso había fajos con miles de dólares, pero es una especulación sobre la cual está trabajando ahora la Justicia. (Diario Epoca)