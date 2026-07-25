Un brasileño encontró en Entre Ríos el camión que le habían robado a su padre años atrás

Un ciudadano brasileño encontró en Nogoyá el camión que había sido robado tiempo atrás a su padre, lo que dio origen a un procedimiento policial que culminó con el secuestro del vehículo y el inicio de una investigación por presuntas irregularidades en su identificación.

El hombre, de 53 años, radicó la denuncia luego de reconocer el rodado mientras circulaba por la ciudad. Según relató, el camión había sido sustraído en Brasil por un exempleado oriundo de la provincia de Corrientes.

A partir de la denuncia, efectivos policiales localizaron el vehículo en un taller mecánico de Nogoyá y comenzaron las tareas de verificación.

Detectaron irregularidades en la identificación

Al inspeccionar el camión, los uniformados comprobaron que el número de chasis coincidiría con el del vehículo denunciado como robado.

Además, constataron que la patente original había sido reemplazada por un dominio argentino perteneciente a otro camión de similares características.

Ante esta situación, la fiscal de turno ordenó el secuestro de un Scania T113 H 4X2 320, modelo 1994, para continuar con las actuaciones judiciales.

Intervino Policía Científica

En el procedimiento trabajó personal del Puesto de Control Vial Nogoyá, junto con efectivos de la División Policía Científica y de la Sección Verificación de Automotores de la Jefatura Departamental.

Los especialistas realizaron las pericias correspondientes sobre el vehículo con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar las circunstancias en las que el camión llegó a territorio entrerriano.