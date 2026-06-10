Un utilitario quedó destruido tras incendiarse mientras circulaba por una avenida

Un utilitario Fiat Fiorino se incendió mientras circulaba por una avenida de la ciudad de Concordia. El conductor, un hombre de 37 años, advirtió que salían llamas desde el sector de la guantera, detuvo la marcha y descendió del vehículo antes de que el fuego se propagara por la unidad.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Estrada, donde intervino personal de la Sección Comando Radioeléctrico tras recibir un aviso sobre un vehículo en llamas.

Según se informó, el utilitario era conducido por un hombre de 37 años quien observó que salían llamas desde el sector de la guantera.

Al advertir la situación, detuvo la marcha y descendió rápidamente del rodado para resguardarse. Sin embargo, el fuego avanzó con rapidez y terminó envolviendo gran parte del vehículo.

Minutos después arribó al lugar personal de Bomberos Zapadores, que trabajó para extinguir las llamas y evitar que el siniestro se propagara a otros vehículos o sectores cercanos.

A raíz del incendio, se registraron importantes daños materiales en la unidad.

Tras las primeras pericias realizadas en el lugar, los Bomberos Zapadores señalaron que una posible falla eléctrica en la fusilera del vehículo habría originado el foco ígneo.

No obstante, las causas exactas del incendio serán materia de investigación.