Un detenido por causar daños en un motel: el motivo por el cual ocasionó los destrozos

El hombre habría reaccionado con furia luego de que su acompañante se retirara del lugar. Fue demorado por la Policía tras provocar daños en una habitación de un alojamiento transitorio de la localidad misionera de Posadas.
Un hombre de 41 años fue detenido durante la madrugada de este martes luego de causar destrozos en una habitación del Motel París, ubicado sobre la avenida Urquiza, en Posadas.
El episodio ocurrió cerca de las 3:30, cuando el personal del alojamiento llamó al 911 para pedir asistencia. Según relataron los empleados, un huésped había provocado importantes daños dentro de una de las habitaciones y luego se retiró del lugar.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre se habría alterado después de quedarse solo en el motel, situación que derivó en los daños registrados principalmente en el sector del baño.
Cuando los policías llegaron al establecimiento, se entrevistaron con el encargado, quien aportó datos sobre el sospechoso. Con la colaboración de un vecino que logró retenerlo en las inmediaciones, los efectivos lo localizaron en la zona de avenida Las Heras y calle Chile.
El involucrado fue identificado como Nahuel R., de 41 años, y fue trasladado a una dependencia policial. Previamente fue examinado por personal médico, que constató que no presentaba lesiones.
Mientras tanto, peritos de la Policía Científica trabajaron en la habitación afectada para relevar los daños ocasionados. El encargado del motel formalizó la denuncia y la causa quedó a disposición de la Justicia.