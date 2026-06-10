Acordó 13 años de cárcel el dealer que drogaba, violaba y fotografiaba a sus víctimas

La Justicia homologó un juicio abreviado y condenó a Héctor Leonel Ríos por comercialización de estupefacientes, suministro de drogas y delitos contra la integridad sexual. La investigación permitió identificar a varias víctimas y reconstruir una grave maniobra de captación y sometimiento.
La condena a Héctor Leonel Ríos fue confirmada este lunes luego de que la Cámara Penal de Concepción del Uruguay homologara un acuerdo de juicio abreviado que estableció una pena de 13 años y seis meses de prisión efectiva por una serie de delitos vinculados al narcomenudeo y abusos sexuales cometidos en perjuicio de varias mujeres.
La resolución fue dictada por el vocal de Cámara, Rubén Chaia, quien consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado, de 67 años, en hechos que incluyeron comercialización y suministro de estupefacientes, además de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal Eduardo Santo y el coordinador de fiscales Fernando Lombardi, quienes lograron reunir pruebas que permitieron reconstruir el accionar del condenado y avanzar en una causa que se extendió durante varios meses, publicó 03442..
Una investigación que sumó nuevas denuncias
Según se determinó durante la pesquisa, Ríos captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, les suministraba drogas de manera gratuita o mediante venta y luego aprovechaba el estado de indefensión de las víctimas para someterlas sexualmente e incluso fotografiarlas.
El avance de pericias psicológicas, análisis tecnológicos y testimonios permitió que nuevas víctimas se presentaran ante la Justicia para aportar información clave sobre los hechos investigados.
La acumulación de pruebas fortaleció la acusación y derivó en la aceptación del acuerdo en juicio abreviado que finalmente fue homologado por el tribunal.
Los allanamientos que permitieron detener al acusado
La causa tuvo un punto de inflexión en junio de 2025, cuando efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Concepción del Uruguay.
Los procedimientos se concretaron en inmuebles ubicados en la zona céntrica, en el barrio Puerto Viejo y en el loteo Loma Verde. Durante los operativos se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cámaras digitales, computadoras y otros elementos de interés para la investigación.
Además, los agentes encontraron juguetes sexuales y una cartuchera con más de 20 CDs que posteriormente fueron incorporados a la causa para su análisis.
Los investigadores también identificaron a cuatro víctimas y evaluaron la situación de otras mujeres halladas durante los procedimientos para determinar si podían estar vinculadas a los hechos denunciados.
En una primera revisión de un teléfono celular y de una cámara digital secuestrados en el procedimiento, se observaron fotos y videos del imputado mientras tenía sexo con mujeres.
Prisión efectiva y continuidad del proceso
Tras su detención, Ríos permaneció bajo prisión preventiva mientras avanzaba la investigación judicial. Una vez homologado el juicio abreviado, la Justicia dispuso que continúe alojado en una unidad penitenciaria provincial para cumplir la totalidad de la condena.
La sentencia unificó los distintos delitos bajo la figura de concurso real y ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Ejecución de Penas para el seguimiento del cumplimiento de la condena.
De esta manera, concluyó una de las investigaciones más complejas de los últimos años en la jurisdicción, que combinó delitos vinculados al narcotráfico minorista con graves hechos contra la integridad sexual de las víctimas.