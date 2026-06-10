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Lo liberaron tras una causa por violencia de género y ahora lo buscan por prender fuego a su pareja

El sospechoso había sido imputado por agresiones contra la misma víctima y recuperó la libertad por decisión judicial pese a un pedido de prisión preventiva.

10 de Junio de 2026
Policía de Salta.
Policía de Salta.

El sospechoso había sido imputado por agresiones contra la misma víctima y recuperó la libertad por decisión judicial pese a un pedido de prisión preventiva.

Lo que había comenzado como una causa por violencia de género derivó en un grave episodio que mantiene en alerta a las autoridades de Salta. Un hombre de 27 años es intensamente buscado tras ser acusado de haber atacado a su pareja y provocarle severas quemaduras en la localidad de Orán.

 

El sospechoso fue identificado como Jorge Fernando Carrizo. Según la investigación, habría prendido fuego a la mujer durante un hecho ocurrido en los últimos días. La víctima sufrió lesiones de consideración en el rostro y el cuello, mientras que su paradero continúa siendo una preocupación para familiares y autoridades.

 

El caso generó conmoción luego de conocerse que el acusado había recuperado la libertad semanas atrás, pese a que la Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido en el marco de una causa previa por violencia de género.

 

Los antecedentes del acusado

 

De acuerdo con la investigación judicial, Carrizo registraba denuncias anteriores vinculadas a agresiones contra la misma mujer.

 

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán lo había imputado por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. En ese expediente, la fiscal Claudia Carreras había requerido la prisión preventiva del acusado.

 

Sin embargo, el 16 de abril pasado el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dispuso su liberación. Menos de dos meses después, se produjo el ataque que actualmente se investiga.

 

Polic&iacute;a de Salta.
Policía de Salta.

 

Revocaron la decisión y ordenaron detenerlo

 

Tras conocerse el nuevo hecho, la Sala II del Tribunal de Impugnación revisó la situación procesal del acusado.

 

Según se informó, el tribunal revocó la resolución que había permitido su libertad y ordenó su inmediata detención. Además, declaró en rebeldía a Carrizo debido a que no pudo ser localizado y permanece prófugo.

 

La investigación continúa bajo la hipótesis de un intento de femicidio, mientras las fuerzas de seguridad desarrollan operativos para dar con el sospechoso.

 

 

La preocupación por el paradero de la víctima

 

La situación de la mujer también genera inquietud entre los investigadores. Sus familiares denunciaron que la víctima se encontraba bajo custodia policial, pero que posteriormente se alejó del dispositivo de protección asignado.

 

Desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación y las autoridades intentan localizarla para garantizar su seguridad y evaluar su estado de salud.

Temas:

Violencia de género Salta profugo
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