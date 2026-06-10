Las escuelas entrerrianas podrán pasar los partidos de Argentina en el Mundial

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso un marco de flexibilidad para que las escuelas organicen la visualización de los partidos de la Selección Argentina de fútbol dentro de las instituciones. De manera complementaria, el organismo puso a disposición de las escuelas materiales didácticos integrados para transformar el interés deportivo en instancias de aprendizaje curricular.

La iniciativa se implementará a través de pautas organizativas internas de las instituciones. Esto otorga a cada equipo directivo la facultad de coordinar las jornadas de transmisión según las realidades, espacios y posibilidades de su propia comunidad, con el propósito de cuidar el orden institucional y sostener el normal desarrollo de la jornada escolar de cara al inicio de la competencia.

Para enriquecer esta experiencia, el CGE diseñó una serie de propuestas pedagógicas que cruzan el entusiasmo deportivo con los contenidos curriculares prioritarios. En esta primera etapa, las aulas entrerrianas abordarán el torneo a través de dos grandes itinerarios que funcionarán como redacciones periodísticas y laboratorios de datos estadísticos.

En el área de Lengua y Literatura, bajo el título Infomundial: el desafío de comunicar, los estudiantes se convertirán en cronistas de su propio entorno diseñando encuestas de opinión sobre el torneo para producir noticias reales con los resultados. El segundo eje los llevará a rescatar la identidad local mediante la investigación de mitos, cábalas y leyendas del fútbol de sus propios barrios para convertirlos en episodios de podcast, desarrollando destrezas de expresión oral y edición digital.

Por otra parte, en el campo de la Matemática, la propuesta titulada Mundial de Estadística: el juego de los datos, busca que los números salgan de los libros para explicar la realidad. Las y los estudiantes investigarán quiénes son los jugadores favoritos de la institución educativa para descubrir por qué las cifras absolutas no bastan y cómo la frecuencia relativa ordena el panorama. Además, usando el álbum de figuritas oficial como eje, calcularán las probabilidades reales de conseguir a los futbolistas analizando la tensión entre el azar, los promedios y la dispersión.

Esta propuesta pedagógica inicial se ampliará de manera dinámica a lo largo del desarrollo de la competencia. Las distintas direcciones de nivel y modalidad del CGE sumarán nuevos recursos diseñados para los diferentes entornos educativos, asegurando herramientas actualizadas partido a partido para las y los docentes de la provincia.

Todos los materiales y guías didácticas ya se encuentran disponibles para su descarga libre en el portal educativo oficial Aprender como así también en el micrositio institucional.