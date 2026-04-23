Abandonan en Ruta 12, camioneta cargada con cigarrillos valuados en $36 millones

El conductor evadió el control de la Fuerza y dejó el rodado en la Ruta Nacional N° 12. Luego, los funcionarios constataron que el vehículo estaba registrado en la República de Brasil y que la mercadería tiene un avalúo de más de $36 millones.
Abandonan camioneta cargada con cigarrillos. Sobre la Ruta Nacional N° 12, los efectivos de la Sección “Montecarlo” del Escuadrón 10 “Eldorado” desplegaron un dispositivo de control vehicular ayer en horas de la tarde, en el lugar los funcionarios realizaron las señalizaciones de tránsito al conductor de una camioneta Toyota Hilux, para que se detuviera sobre la banquina, pero el mismo hizo caso omiso y emprendió una huida.
Inmediatamente, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y a la altura del kilómetro 1.532 de la Ruta se localizó el rodado abandonado, sin ocupantes y cargado con 39 caja de cigarrillos extranjeros.
De consultas con la base de datos del Centro de Análisis de Frontera (CIDECOFRON), los gendarmes descubrieron que el vehículo estaba registrado en la República de Brasil, mientras que el dominio colocado era apócrifo.
Anoticiado de los hechos, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro de 19.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, valuados en 36.663.900 pesos argentinos, y del rodado. Asimismo, se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.