Paraná busca posicionarse como "Capital Nacional del pescado de Río"

REDACCIÓN ELONCE
El proyecto para convertir a Paraná en Capital Nacional del Pescado de Río sumó un nuevo paso con la realización de un taller participativo que reunió a representantes del sector turístico, gastronómico, educativo y productivo.
La propuesta de posicionar a Paraná como Capital Nacional del Pescado de Río continúa sumando adhesiones y acciones concretas. En el marco de la actualización del Plan de Marketing de la ciudad, el Ente Mixto Paranaense de Turismo (Empatur) convocó a representantes de distintos sectores vinculados al turismo, la gastronomía, la producción y los servicios para participar de un taller propositivo destinado a fortalecer una de las principales identidades de la capital entrerriana.
La actividad se desarrolló en Sala Mayo y contó con la participación del licenciado en Turismo y Hotelería, Alejandro Richardet, y de los consultores Roberto Romero y Natasha Peskin, quienes trabajan en el acompañamiento técnico de este proceso de construcción de marca ciudad.
Durante la presentación, Richardet destacó la importancia de esta etapa y explicó que la iniciativa surge como una derivación de los lineamientos estratégicos trazados para el desarrollo turístico local.
Una construcción colectiva para fortalecer la identidad local
“Estamos muy contentos con esta etapa que se desprende de la actualización del plan de marketing de la ciudad de Paraná y uno de los rasgos identitarios dentro de la gastronomía por supuesto que es el pescado de río”, expresó Richardet.
Además, señaló que la decisión de convocar especialistas respondió a una necesidad planteada por los integrantes del directorio del Empatur. “Para ello era necesario y así opinaron los directores del Empatur que necesitábamos una mirada un trabajo por gente experta”, sostuvo.
El funcionario remarcó que la convocatoria fue amplia e incluyó a diversos actores de la comunidad. “Se hizo la convocatoria al sector gastronómico hotelero, a los propios pescadores, a prestadores de servicios de distintos rubros variados, a taxistas para que se sienten hoy más que escuchar a hablar”, explicó.
La dinámica del encuentro estuvo orientada a promover la participación y recoger opiniones sobre la relación de los paranaenses con su gastronomía y su patrimonio cultural. Según Richardet, el objetivo es determinar si la ciudad está preparada para asumir el desafío de convertirse en una referencia nacional vinculada al pescado de río.
El valor de una marca ciudad vinculada al río
Por su parte, el consultor Roberto Romero destacó el entusiasmo encontrado durante el trabajo de campo realizado en Paraná y valoró especialmente el compromiso de los participantes.
“Primero estamos muy contentos porque el 100% de las personas que hemos entrevistado han mostrado mucho mucha actitud, mucho sentido de pertenencia y creo que eso se puede traducir en un orgullo en posicionar a Paraná como la ciudad que tiene el mejor pescado de Río en Argentina”, aseguró. Romero resaltó además las condiciones naturales que distinguen a la ciudad y que constituyen una ventaja competitiva para el desarrollo turístico.
Según explicó, la iniciativa trasciende el aspecto gastronómico y puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico y social. “Ojala que esto sea una oportunidad, no solo para lo turístico, sino también para lo productivo y para lo social”, indicó.
Hospitalidad, trabajo en equipo y una visión de futuro
Uno de los aspectos que más llamó la atención del consultor fue la actitud de la comunidad paranaense frente a los desafíos de crecimiento y posicionamiento.
“Hay una actitud para mejorar y esta expectativa en ser los mejores requiere ese trabajo de actitud que no es fácil a veces desarrollar, pero Paraná lo tiene”, expresó.
Para Romero, la construcción de una marca ciudad sólida no depende únicamente de sus recursos naturales o de sus atractivos turísticos, sino también de las características de su gente.
“Cuando desarrollas la marca de una ciudad tenés que ver como con cualquier marca, cuáles son sus atributos, qué es lo que la distingue. En cuestión de producto, obviamente el pescado es una riqueza natural de la ciudad del río, el ambiente natural lo es también, pero hay un rasgo que distingue Paraná que es la hospitalidad de su gente, la predisposición para el trabajo y el sentido del compañerismo”, señaló.
Finalmente, planteó que el desafío consiste en lograr que tanto residentes como visitantes identifiquen a Paraná con esta propuesta gastronómica diferencial.
“Vivo en la ciudad donde está el mejor pescado de Río”, ejemplificó sobre el sentimiento de pertenencia que busca generarse entre los habitantes.
Y concluyó con una comparación futbolera que sintetizó el espíritu del proyecto: “La idea de este taller es que sea el punto de partida para trabajar en equipo y para ser los mejores”.