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Está "estable" la joven que resultó herida tras pelea a la salida de un boliche: la agresora fue identificada

Una joven debió ser internada en terapia intensiva luego de resultar gravemente herida durante una pelea ocurrida este fin de semana a la salida de un boliche de la ciudad de San José. La Policía confirmó que "ya pasó a sala general, tras estar en terapia".

8 de Junio de 2026
El momento de la pelea
El momento de la pelea

REDACCIÓN ELONCE

Una joven debió ser internada en terapia intensiva luego de resultar gravemente herida durante una pelea ocurrida este fin de semana a la salida de un boliche de la ciudad de San José. La Policía confirmó que "ya pasó a sala general, tras estar en terapia".

Una joven debió ser internada en terapia intensiva luego de resultar gravemente herida durante una pelea ocurrida este fin de semana a la salida de un boliche de la ciudad de San José, departamento Colón. El hecho es investigado por la Justicia y la presunta agresora ya fue identificada.

 

 

El subjefe de la Jefatura Departamental Colón, comisario inspector Martín Furlong, brindó a Elonce detalles del episodio y confirmó que la pelea se originó dentro del boliche.

 

"Hubo dos mujeres que protagonizaron una disputa y el personal de seguridad privada las retiró del local", explicó el funcionario policial. Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Según indicó, "lejos de deponer la actitud, ambas continuaron la pelea en la vía pública". En ese marco, una de las mujeres cayó al suelo y sufrió un fuerte golpe.

 

Tras el incidente, una ambulancia trasladó a la joven al hospital de San José y, posteriormente, fue derivada al Hospital San Benjamín de Colón para realizar estudios de mayor complejidad. Inicialmente fue ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva para un control más estricto.

 

 

"La chica ya está consciente, está estable y ya pasó a sala general", informó el comisario a Elonce.

 

La Policía realizó entrevistas, relevó pruebas y puso toda la información a disposición de la Fiscalía, que lleva adelante la investigación. "Está identificada la agresora. Hasta el momento no se ha dispuesto ningún tipo de medida procesal", precisó Furlong.

 

Asimismo, confirmó que tanto la víctima como la presunta agresora son mayores de edad y tienen 24 y 27 años respectivamente. Ambas son oriundas de la localidad de Ubajay, ubicada a unos 50 kilómetros de San José.

 

Mientras la joven continúa recuperándose de las lesiones sufridas, la causa sigue su curso judicial para determinar las responsabilidades correspondientes en el episodio de violencia ocurrido durante el fin de semana.

 

Una pelea a la salida de un boliche terminó con una joven en terapia intensiva

Temas:

terapia intensiva Pelea San José
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