Una pelea a la salida de un boliche terminó con una joven en terapia intensiva

Pelea a la salida de un boliche en San José.

Durante la madrugada del sábado, un episodio de violencia ocurrido en las inmediaciones de un boliche de San José terminó con una joven internada en terapia intensiva y una investigación en marcha para determinar cómo se produjo la agresión. El caso generó preocupación en la comunidad y mantiene bajo observación a una mujer de 23 años que sufrió un traumatismo de cráneo.

Las actuaciones fueron iniciadas por efectivos de la Jefatura Departamental Colón, con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente, que trabaja para esclarecer la secuencia de hechos que derivó en las lesiones de la joven.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, el conflicto se habría originado dentro del establecimiento nocturno ubicado en las inmediaciones de la plaza principal de San José, donde dos mujeres protagonizaron una fuerte discusión.

La confrontación continuó fuera del local

Según la información conocida hasta el momento, personal de seguridad privada intervino para controlar la situación y procedió a retirar a las involucradas del lugar. Sin embargo, la tensión no terminó allí.

Una vez fuera del boliche, la disputa continuó en la vía pública y derivó en agresiones físicas. Como consecuencia de ese enfrentamiento, una de las jóvenes resultó herida y debió recibir asistencia médica.

Inicialmente fue trasladada al hospital de San José y posteriormente derivada al Hospital San Benjamín de Colón debido a la complejidad de su cuadro. Allí quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo seguimiento médico.

Con el correr de las horas, se confirmó que la paciente sufrió un traumatismo de cráneo encefálico, motivo por el cual continúa en observación.

Qué busca determinar la investigación

Mientras la joven evoluciona favorablemente, la investigación intenta establecer con precisión qué ocurrió durante y después de la pelea registrada a la salida del boliche.

Los investigadores analizan testimonios, registros y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del episodio. Además, comenzó a circular un video relacionado con el hecho, material que podría resultar relevante para el avance de la causa.

En las últimas horas trascendió que la joven logró despertar, una novedad que podría aportar información importante para esclarecer las circunstancias en las que sufrió las lesiones.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes en un hecho que terminó con una joven internada en terapia intensiva tras una pelea ocurrida a la salida de un boliche en San José.