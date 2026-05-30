Cinco detenidos tras allanamientos por ataque a disparos a la salida de un boliche en Concordia

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios en el marco de una investigación por un enfrentamiento armado ocurrido a la salida de un local bailable en Concordia. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero y otros elementos de interés para la causa.
Cinco personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos realizados este viernes en Concordia en el marco de una investigación por un enfrentamiento entre grupos de jóvenes ocurrido el pasado 25 de mayo a la salida de un local bailable, hecho en el que se habrían efectuado disparos con armas de fuego.
Los procedimientos fueron llevados adelante por personal policial de comisaría tercera, en cumplimiento de órdenes emitidas por la jueza de Garantías, María Gabriela Sero. La pesquisa avanzó a partir de tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos que permitieron identificar a los presuntos involucrados en el episodio.
Los allanamientos se concretaron en viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles Néstor Garat y Mariano Moreno, y también en la zona de Gualeguay y Padres Capuchinos, donde los uniformados obtuvieron resultados positivos.
Secuestro de drogas y otros elementos
Durante los operativos, los efectivos secuestraron envoltorios con marihuana, una piedra de clorhidrato de cocaína, dosis de cocaína fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y un cartucho calibre .22. Según se informó, los elementos hallados quedaron a disposición de la Justicia para su incorporación a la causa.
Las actuaciones se desarrollaron bajo la intervención de los fiscales Tomás Tscherning y Natalia Conti, quienes supervisaron las medidas judiciales adoptadas durante los procedimientos.
Intentaron escapar y fueron interceptados
Como resultado de los allanamientos, fueron aprehendidas cinco personas acusadas del supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Entre los detenidos se encuentran una mujer de 44 años, un hombre de 40 y tres jóvenes de 18 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones.
Asimismo, durante el despliegue policial, otras dos personas intentaron darse a la fuga. De acuerdo con la información oficial, los sospechosos descartaron sustancias ilegales durante la huida, aunque finalmente fueron interceptados y detenidos por los efectivos en la vía pública.
Investigación por amenazas y abuso de armas
La causa se originó a partir de un hecho registrado durante la madrugada del 25 de mayo, cuando dos grupos de jóvenes habrían protagonizado un enfrentamiento a la salida de un local nocturno.
Según la investigación, durante el conflicto se habrían producido amenazas y abusos de armas de fuego, situación que motivó la intervención policial y el inicio de una serie de tareas investigativas para identificar a los participantes.
Los allanamientos permitieron reunir nuevas pruebas vinculadas tanto al episodio investigado como a una presunta actividad de comercialización de estupefacientes, por lo que la investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.