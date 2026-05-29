Incautaron más de 555 kilos de marihuana en el río Paraná y detuvieron a dos hombres

Secuestro de más de 555 kilos de marihuana en un operativo de Prefectura.

El secuestro de más de 555 kilos de marihuana se concretó durante un operativo realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la provincia del Chaco, en el marco de las acciones de control y prevención desarrolladas dentro del Plan Paraná. El procedimiento culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y el decomiso de una importante carga de estupefacientes valuada en casi 2.000 millones de pesos.

El operativo tuvo lugar en el barrio San Pedro Pescador, ubicado sobre la costa del río Paraná, a la altura del kilómetro 1206. Allí, personal de la Delegación de Inteligencia Criminal de Prefectura Barranqueras detectó una camioneta Toyota Hilux que circulaba a alta velocidad por la zona ribereña y llamó la atención de los uniformados.

Al interceptar el vehículo, los agentes observaron a simple vista varios bultos rectangulares tanto en la caja como en el asiento trasero, con características compatibles con paquetes de marihuana, por lo que se activó el protocolo de actuación correspondiente.

Hallaron cogollos y panes de cannabis

Con apoyo de efectivos de distintas áreas operativas y de inteligencia de Prefectura, además de personal policial local, se procedió a la identificación y detención preventiva de los dos ocupantes del rodado, ambos ciudadanos argentinos mayores de edad.

Las pruebas de orientación realizadas mediante narcotest confirmaron que la sustancia transportada correspondía a Cannabis Sativa. A partir de ese resultado intervino el Juzgado Federal de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, que ordenó profundizar la requisa del vehículo y de los involucrados.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por Marcelo Burella, la camioneta y los detenidos fueron trasladados a la sede de Prefectura Barranqueras para efectuar la apertura, conteo, pesaje y valuación de la carga secuestrada.

Una carga valuada en casi 2.000 millones de pesos

El conteo final permitió determinar la existencia de 164 paquetes con cogollos de marihuana que totalizaron 168,643 kilogramos. Además, se hallaron 343 panes compactos de cannabis con un peso total de 386,776 kilogramos.

La suma de ambos cargamentos arrojó un total de 555,419 kilogramos de marihuana. Según la valuación oficial realizada por las autoridades, el valor de mercado de los estupefacientes asciende a 1.957.851.975 pesos.

Durante el procedimiento también se secuestró una camioneta Toyota Hilux valuada en aproximadamente 40 millones de pesos, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Córdoba, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos quedaron incomunicados

El valor total de los bienes secuestrados durante el operativo alcanzó los 1.998.161.975 pesos, según la estimación oficial difundida por las fuerzas de seguridad.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Resistencia, los estupefacientes quedaron bajo custodia judicial en dependencias de Prefectura Naval Argentina, mientras continúan las actuaciones para determinar el origen y destino de la carga.

En tanto, los dos detenidos quedaron alojados en dependencias de la Policía del Chaco en carácter de incomunicados por un plazo inicial de 72 horas, a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación para establecer posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.