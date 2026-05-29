Trump postergó su decisión final sobre acuerdo con Irán: "Nunca podrá tener un arma nuclear"

Trump aplazó decisión final sobre acuerdo con Irán en medio de crecientes tensiones internacionales y luego de mantener una reunión clave con su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense decidió postergar una definición sobre el borrador del entendimiento, aunque reafirmó su postura intransigente respecto al programa nuclear iraní.

El encuentro, que se desarrolló en la Sala de Situación y se extendió durante aproximadamente dos horas, reunió a los principales asesores en materia de seguridad y política exterior. Tras la reunión, desde la Casa Blanca se difundió un comunicado oficial que dejó en claro la posición del gobierno.

“El presidente Trump sólo aceptará un acuerdo que sea beneficioso para Estados Unidos y que cumpla sus condiciones inquebrantables. Irán nunca podrá poseer un arma nuclear”, señaló un funcionario.

Las condiciones de Estados Unidos para avanzar en el acuerdo

Horas antes de la reunión, el propio mandatario había anticipado a través de su red social Truth Social que se encontraba evaluando los términos del acuerdo y que podría tomar una decisión definitiva durante la jornada.

En ese marco, Trump detalló una serie de exigencias que considera fundamentales para avanzar en cualquier tipo de entendimiento con Irán. Entre ellas, se destaca la eliminación total del material nuclear enriquecido.

“Irán debe aceptar que nunca tendrá una Bomba o Arma Nuclear”, escribió el presidente, marcando una línea roja en las negociaciones.

Otra de las condiciones planteadas por Washington es la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz sin restricciones ni cobro de peajes, una vía marítima clave para el comercio internacional de petróleo.

El rol estratégico del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio global, ya que por allí transita una parte significativa del suministro energético mundial. En ese contexto, la postura de Estados Unidos apunta a garantizar la libre circulación.

“El estrecho de Ormuz debe ser abierto de inmediato, sin peajes, para permitir el tráfico marítimo sin restricciones, en ambas direcciones”, sostuvo Trump.

Además, el mandatario exigió la eliminación de posibles minas acuáticas en la zona, como condición para levantar el bloqueo naval estadounidense. “Se retirarán todas las minas acuáticas, si las hubiera”, afirmó, dejando en claro que la seguridad marítima es un punto central en la negociación.

El futuro del material nuclear iraní

Otro de los aspectos clave del eventual acuerdo está vinculado al destino del material nuclear enriquecido de Irán, que ha sido objeto de controversia en los últimos años.

Según explicó Trump, ese material —al que se refirió como “polvo nuclear”— se encuentra enterrado a gran profundidad tras los bombardeos estadounidenses realizados en junio del año pasado.

La propuesta de Estados Unidos contempla que ese material sea desenterrado y destruido en un proceso conjunto.

“Será desenterrado por Estados Unidos en estrecha coordinación y en conjunto con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica”, indicó el mandatario.

Un escenario de negociación abierto y sin definiciones

Pese a las definiciones expresadas, la decisión de aplazar una resolución final refleja la complejidad del escenario diplomático y la necesidad de seguir evaluando alternativas.

El hecho de que Trump haya evitado cerrar el acuerdo en esta instancia sugiere que aún existen diferencias importantes entre las partes.

Al mismo tiempo, la postura firme del presidente estadounidense indica que no habrá concesiones en aspectos considerados estratégicos, como el desarrollo nuclear iraní.

Expectativa global ante una posible resolución

El futuro del acuerdo entre Estados Unidos e Irán continúa siendo incierto, mientras se mantienen las tensiones y las negociaciones abiertas.

La decisión final de Trump podría tener consecuencias significativas en la política internacional, especialmente en Medio Oriente. Por ahora, el mensaje del mandatario es claro: cualquier entendimiento deberá ajustarse estrictamente a las condiciones planteadas por Washington.

“Irán nunca podrá poseer un arma nuclear”, reiteraron desde la Casa Blanca, sintetizando la posición oficial.