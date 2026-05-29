Video: impactante explosión de un cohete destinado a futuras misiones lunares de la NASA

El cohete New Glenn, desarrollado por la empresa aeroespacial Blue Origin, explotó este jueves por la noche durante una prueba de motores en Cabo Cañaveral, Florida, en un episodio que generó preocupación dentro de la industria espacial.

Las impactantes imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales y mostraron una enorme bola de fuego iluminando el cielo después de la explosión del cohete sobre la plataforma de lanzamiento.

El incidente ocurrió en el Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, alrededor de las 21 horas locales.

Las imágenes impactaron a vecinos y seguidores

Las cámaras que seguían la prueba del cohete registraron cómo una gran cantidad de humo comenzó a salir desde la parte inferior de la nave segundos antes de la explosión.

El cielo se tiñó de naranja por las llamas y el fuerte estruendo se sintió incluso en viviendas cercanas de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach.

A pesar de la magnitud del incidente, desde Blue Origin aclararon rápidamente que no hubo heridos.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de ignición de hoy. Todo el personal ha sido localizado”, informó la empresa a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket. Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

Jeff Bezos habló tras la explosión

Después del accidente, el fundador de Blue Origin, Jeff Bezos, también se refirió públicamente a lo sucedido.

“Todo el personal está localizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla”, expresó el empresario.

Además, agregó: “Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.

El rol del cohete en futuras misiones lunares

El cohete New Glenn forma parte de los proyectos estratégicos de Blue Origin para competir en la nueva carrera espacial impulsada por empresas privadas y agencias gubernamentales.

La nave fue diseñada para transportar cargas espaciales y aparece vinculada a futuras misiones del programa Artemis de la NASA, que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna.

Según trascendió, Blue Origin pretendía utilizar este sistema para lanzar los módulos lunares Blue Moon en los próximos años.