No docentes universitarios entrerrianos se adhieren al paro nacional de este viernes 

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) realiza este viernes un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha nacional impulsado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

La medida alcanza a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales y fue definida ante la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro sostenido de los salarios del sector.

Desde Apuner señalaron que el reclamo incluye paritarias libres y recomposición salarial, salarios dignos, la defensa de los derechos laborales, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la universidad pública.

El paro forma parte del plan de acción resuelto por unanimidad en el Consejo Directivo de la Fatun, que convocó a cuatro semanas de protesta y visibilización en todo el país. Además de la jornada de este viernes, el cronograma contempla nuevos paros para el 3 y 4 de junio.

Desde la federación sostuvieron que las medidas responden al “ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la universidad pública”, y remarcaron que las y los nodocentes continuarán organizados “en defensa de nuestros derechos y de una universidad al servicio del pueblo argentino”. (APF)