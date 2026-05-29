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No docentes universitarios entrerrianos se adhieren al paro nacional de este viernes 

La medida alcanza a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales y fue definida ante la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro sostenido de los salarios del sector.

29 de Mayo de 2026
La medida de fuerza se realiza este viernes
La medida de fuerza se realiza este viernes

La medida alcanza a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales y fue definida ante la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro sostenido de los salarios del sector.

La Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner) realiza este viernes un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha nacional impulsado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun).

 

La medida alcanza a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales y fue definida ante la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro sostenido de los salarios del sector.

 

Desde Apuner señalaron que el reclamo incluye paritarias libres y recomposición salarial, salarios dignos, la defensa de los derechos laborales, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la universidad pública.

El paro forma parte del plan de acción resuelto por unanimidad en el Consejo Directivo de la Fatun, que convocó a cuatro semanas de protesta y visibilización en todo el país. Además de la jornada de este viernes, el cronograma contempla nuevos paros para el 3 y 4 de junio.

 

Desde la federación sostuvieron que las medidas responden al “ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la universidad pública”, y remarcaron que las y los nodocentes continuarán organizados “en defensa de nuestros derechos y de una universidad al servicio del pueblo argentino”. (APF)

Temas:

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