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Desbarataron una red de hackers que robaba datos del Estado: hubo allanamientos en Paraná

La Policía Federal detuvo a siete personas y realizó procedimientos en varias provincias, incluida Entre Ríos. La organización comercializaba información sensible de organismos públicos y privados.

29 de Mayo de 2026
Desbarataron una red de hackers
Desbarataron una red de hackers

La Policía Federal detuvo a siete personas y realizó procedimientos en varias provincias, incluida Entre Ríos. La organización comercializaba información sensible de organismos públicos y privados.

La Policía Federal Argentina desarticuló una red de hackers dedicada al robo y comercialización ilegal de bases de datos pertenecientes a organismos públicos nacionales y registros del sector privado. La investigación incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Paraná, y culminó con la detención de cinco hombres, una mujer y un adolescente de 15 años.

 

La causa se inició en octubre de 2025 por disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Ramiro González, quien encomendó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal tareas para identificar a una estructura dedicada a la extracción y comercialización de información digital sensible.

 

Durante la pesquisa, los investigadores detectaron diversas cuentas en una plataforma de mensajería utilizadas para ofrecer bases de datos vulneradas y otros activos informáticos obtenidos de manera ilegal. A partir de allí, se logró preservar evidencia digital y reconstruir el funcionamiento de la organización.

Información sensible en el mercado ilegal

Según se informó oficialmente, la banda operaba principalmente en entornos digitales mediante herramientas automatizadas que permitían ofrecer acceso a información confidencial. Entre los datos comprometidos figuraban registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA), historiales clínicos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), antecedentes penales y credenciales de acceso a las plataformas Mi Argentina y PAMI.

 

La información obtenida era comercializada en mercados ilegales y posteriormente utilizada para cometer diversos delitos, entre ellos estafas, extorsiones, amenazas y otras maniobras ilícitas.

 

Los investigadores también determinaron que la organización utilizaba billeteras virtuales y plataformas de criptoactivos para redistribuir el dinero obtenido mediante estas actividades. Además, algunos integrantes cumplían funciones como "mulas digitales", facilitando movimientos de fondos y operaciones vinculadas al esquema criminal.

Allanamientos en Entre Ríos y otras provincias

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 9 ordenó la realización de 11 allanamientos en distintos puntos del país. Los procedimientos se concretaron en localidades de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Rioja, San Juan y Paraná, en Entre Ríos.

 

Del operativo participaron 128 efectivos y 20 móviles policiales, además de grupos especiales, divisiones de tecnologías forenses y unidades operativas federales de distintas jurisdicciones. Durante las diligencias se aplicó el protocolo de preservación de evidencia digital para el secuestro y análisis de dispositivos electrónicos.

 

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos cinco hombres, una mujer y un menor de edad. Además, se secuestraron 14 teléfonos celulares, cuatro tarjetas de débito, tres notebooks, seis computadoras, una tablet, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, un módem, un router y otros elementos considerados de interés para la causa. Los imputados y el material incautado quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Temas:

hackers Paraná Policía Federal ciberdelincuencia Renaper PAMI Entre Ríos
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