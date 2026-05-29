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El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en junio

El Poder Ejecutivo oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. Alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas.

29 de Mayo de 2026
Confirman bono extraordinario para jubilados
Confirman bono extraordinario para jubilados

El Poder Ejecutivo oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000. Alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas.

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciban los haberes más bajos. La medida fue establecida mediante el Decreto 399/2026 y se abonará durante junio a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

 

Según se informó en la norma, el beneficio busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores de menores ingresos y compensar el impacto que, según el Ejecutivo, tuvo la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609.

 

El decreto señala que el bono tendrá carácter extraordinario, no remunerativo y no estará sujeto a descuentos ni será computable para otros conceptos.

Quiénes cobrarán el bono

La medida alcanzará a los titulares de jubilaciones y pensiones contributivas administradas por ANSES, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones asistenciales.

 

De acuerdo con el texto oficial, quienes perciban ingresos equivalentes o inferiores al haber mínimo garantizado recibirán el bono completo de $70.000.

 

En tanto, para quienes superen el haber mínimo, el monto será proporcional y se calculará hasta alcanzar el tope resultante de sumar el haber mínimo más el bono máximo establecido.

Condiciones para acceder al beneficio

El decreto establece que las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante junio para acceder al pago extraordinario. Además, en el caso de las pensiones con copartícipes, todos los beneficiarios serán considerados como un único titular a los efectos de la liquidación del bono.

 

La normativa también faculta a ANSES a dictar las disposiciones complementarias necesarias para la implementación, control y eventual recupero de pagos indebidos.

 

Por otra parte, la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida, que alcanzará a millones de beneficiarios del sistema previsional argentino.

Temas:

bono para jubilados Anses jubilaciones pensiones puam bono previsional
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