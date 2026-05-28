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Sociedad Trámites previsionales

ANSES recordó cómo crear la Clave de la Seguridad Social para realizar trámites y consultas

El organismo informó que la clave permite hacer trámites y consultas desde mi ANSES y Atención Virtual, sin necesidad de concurrir a una oficina.

28 de Mayo de 2026
Para realizar trámites y consultas en ANSES.
Para realizar trámites y consultas en ANSES. Foto: (Archivo).

REDACCIÓN ELONCE

El organismo informó que la clave permite hacer trámites y consultas desde mi ANSES y Atención Virtual, sin necesidad de concurrir a una oficina.

ANSES recordó que la Clave de la Seguridad Social es fundamental para realizar trámites y consultas de manera fácil, gratuita y segura, tanto desde la plataforma mi ANSES como a través de Atención Virtual.

 

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, indicó que esta herramienta permite operar desde una computadora o teléfono celular, sin necesidad de acercarse a una oficina.

 

Qué trámites permite realizar

 

Con la Clave de la Seguridad Social, jubilados y pensionados pueden consultar la fecha y lugar de cobro de sus haberes previsionales, cambiar la entidad bancaria donde los perciben, modificar la obra social o consultar el estado de un expediente.

 

En tanto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo pueden conocer cuándo y dónde cobran la prestación, además de elegir el medio de cobro, ya sea presencial o virtual.

 

Los trabajadores en relación de dependencia también pueden consultar sus aportes mediante la Historia Laboral, obtener la Certificación de Servicios, gestionar el Reconocimiento de Servicios o presentar el certificado escolar anual.

 

Cómo crear la clave

 

Para crear la Clave de la Seguridad Social, los interesados deben ingresar a www.anses.gob.ar o a la aplicación oficial del organismo. Luego, deben acceder al apartado mi ANSES y seleccionar la opción “Creá tu clave”.

 

Posteriormente, se debe ingresar el número de CUIL, el número de trámite que figura en la última versión del DNI y responder las preguntas de seguridad. En caso de no poder responderlas correctamente, la persona deberá concurrir a una oficina de ANSES, sin turno, para finalizar el trámite.

 

Finalmente, se debe elegir una clave segura, aceptar las políticas de seguridad y confirmarla. Cuando el sistema indique que la clave fue habilitada, ya podrán realizarse trámites y consultas desde la computadora o el celular.

ANSES aclaró que esta clave corresponde al nivel 2. Para obtener una clave de nivel 3, que permite acceder a aplicaciones corporativas, se deberá concurrir sin turno a una oficina del organismo.

 

Para más información, se puede ingresar aquí.

Temas:

Anses Capital Humano seguridad trámites
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