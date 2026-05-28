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Ejecutaron operativos de reparación y renovación cloacal en varios sectores de Paraná

La Municipalidad de Paraná llevó adelante trabajos de desobstrucción, reemplazo de cañerías y reconexiones domiciliarias en barrios de Paraná para mejorar el servicio cloacal.

28 de Mayo de 2026
Realizaron reparación de cañerías cloacales en barrios de Paraná
Realizaron reparación de cañerías cloacales en barrios de Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná llevó adelante trabajos de desobstrucción, reemplazo de cañerías y reconexiones domiciliarias en barrios de Paraná para mejorar el servicio cloacal.

La Municipalidad de Paraná realizó operativos de renovación y reparación de cañerías del servicio cloacal en distintos barrios de la ciudad, con tareas de desobstrucción de redes, reemplazo de colectores y reconexiones domiciliarias.

 

Los trabajos fueron ejecutados por la Subsecretaría de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental municipal, y abarcaron sectores de las jurisdicciones López Jordán, Los Pinos, Lomas del Rocamora y barrio San Martín.

 

En calle Francisquillo Fernández e Israel Hoffman, en jurisdicción de la vecinal López Jordán, se colocaron 40 metros de un nuevo caño colector y se concretaron siete conexiones domiciliarias nuevas.

 

Según se informó, las intervenciones permitieron normalizar el funcionamiento del servicio sanitario en la zona, afectado por la rotura de la cañería colectora de líquidos cloacales.

 

Reparaciones y desobstrucciones

 

En barrio San Martín, específicamente en calles Ruperto Pérez y Alejandro Aguado, personal municipal realizó tareas de desobstrucción de la red pública y reemplazó aproximadamente 10 metros de cañería.

 

Además, se desarrollaron trabajos similares en el área comprendida entre las vecinales Lomas del Rocamora y Los Pinos.

 

En ese sector, sobre calles División de Los Andes y Bernardo O'Higgins, se ejecutó un operativo para solucionar inconvenientes vinculados al escurrimiento de líquidos cloacales.

 

Las tareas incluyeron la excavación e intervención de la red, el reemplazo de más de 10 metros de colector y la limpieza de seis cámaras de inspección y cañerías en diferentes arterias de ambas jurisdicciones.

 

Desde el municipio señalaron que este tipo de operativos busca mejorar el funcionamiento del sistema sanitario y dar respuesta a reclamos vinculados a obstrucciones y deterioro de las redes cloacales en distintos sectores de la ciudad.

Temas:

obras cloacales Paraná cañerías cloacales Municipalidad de Paraná saneamiento
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