Cronograma: las fechas de pago para estatales y jubilados entrerrianos

El gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Los haberes comenzarán a acreditarse desde el 30 de mayo.
El gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos de haberes para trabajadores activos y jubilados de la administración pública provincial. El esquema se desarrollará entre el 30 de mayo y el 8 de junio, de acuerdo a los tramos salariales establecidos.
Según pudo saber Elonce, el pago comenzará con los haberes de hasta 910.000 pesos, cuya acreditación se realizará el 30 de mayo y el cobro por ventanilla será el 1 de junio. Luego, el cronograma continuará de manera escalonada durante la primera semana de junio.
El detalle difundido establece las siguientes fechas:
- Hasta $910.000: pago el lunes 1 de junio y acreditación el 30 de mayo.
- De $910.001 a $1.200.000: martes 2 de junio.
- De $1.200.001 a $1.390.000: miércoles 3 de junio.
- De $1.390.001 a $1.700.000: jueves 4 de junio.
- De $1.700.001 a $2.280.000: viernes 5 de junio.
- Más de $2.280.001: pago el 8 de junio y acreditación el 6 de junio.