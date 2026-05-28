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Cronograma: las fechas de pago para estatales y jubilados entrerrianos

El gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Los haberes comenzarán a acreditarse desde el 30 de mayo.

28 de Mayo de 2026
Cronograma de pagos en Entre Ríos
Cronograma de pagos en Entre Ríos

El gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Los haberes comenzarán a acreditarse desde el 30 de mayo.

El gobierno de Entre Ríos informó el cronograma de pagos de haberes para trabajadores activos y jubilados de la administración pública provincial. El esquema se desarrollará entre el 30 de mayo y el 8 de junio, de acuerdo a los tramos salariales establecidos.

 

Según pudo saber Elonce, el pago comenzará con los haberes de hasta 910.000 pesos, cuya acreditación se realizará el 30 de mayo y el cobro por ventanilla será el 1 de junio. Luego, el cronograma continuará de manera escalonada durante la primera semana de junio.

 

El detalle difundido establece las siguientes fechas:

  • Hasta $910.000: pago el lunes 1 de junio y acreditación el 30 de mayo.
  • De $910.001 a $1.200.000: martes 2 de junio.
  • De $1.200.001 a $1.390.000: miércoles 3 de junio.
  • De $1.390.001 a $1.700.000: jueves 4 de junio.
  • De $1.700.001 a $2.280.000: viernes 5 de junio.
  • Más de $2.280.001: pago el 8 de junio y acreditación el 6 de junio.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos pagos administración pública Estatales Jubilados
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