Las postales del "cielo invisible" por la niebla en Paraná

La niebla en Paraná volvió a ser protagonista este jueves y dejó hermosas postales de edificios, calles y sectores costeros prácticamente ocultos detrás de un espeso manto gris. El fenómeno meteorológico redujo considerablemente la visibilidad durante las primeras horas del día y generó complicaciones para circular tanto en la ciudad como en rutas de la región.

De acuerdo con los datos meteorológicos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional, a la hora 8 se registraba una temperatura de 9.6°C y una sensación térmica de 8.7°C, en un contexto definido como “cielo invisible con niebla”.

Además, la humedad alcanzaba el 100 por ciento, la presión atmosférica se ubicaba en 1011 hPa y el viento soplaba desde el sector Este a 8 kilómetros por hora. La visibilidad quedó reducida a apenas 0.1 kilómetros.

Desde distintos puntos de la capital entrerriana pudieron observarse escenas poco habituales: el río apenas visible, vehículos desplazándose lentamente con luces encendidas y sectores urbanos cubiertos por una densa bruma que convirtió al amanecer en una postal casi fantasmal.

Humedad elevada y fenómeno persistente

De acuerdo con especialistas meteorológicos, las condiciones atmosféricas de los últimos días favorecieron la permanencia del fenómeno. La elevada humedad, el escaso viento y las bajas temperaturas generaron un escenario ideal para la formación de niebla en gran parte del Litoral argentino.

Sitios especializados como Meteored indicaron que en Paraná persisten condiciones de humedad elevada y nubosidad variable, con alertas moderadas por niebla durante buena parte de la jornada.

Además, distintos reportes meteorológicos señalaron que la visibilidad llegó a reducirse de forma considerable en varios sectores de Entre Ríos debido a la combinación de humedad cercana al 100% y aire frío acumulado en superficie.

Precaución en rutas y calles

La presencia de niebla obliga a extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas de acceso a Paraná y corredores provinciales. Desde organismos de seguridad vial recomendaron circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

En varios puntos del sur entrerriano y del corredor del puente Zárate-Brazo Largo también se registraron escenas de muy baja visibilidad debido a la persistencia de la bruma.

Según el pronóstico extendido, las condiciones húmedas continuarían durante los próximos días en Entre Ríos, aunque con temperaturas algo más elevadas hacia el fin de semana. Podrían repetirse episodios de neblinas y bancos de niebla durante las mañanas.