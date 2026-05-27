Advierten por bancos de niebla y posible reducción total de visibilidad: recomendaciones para circular

Alerta por bancos de niebla en Entre Ríos y riesgo en rutas.

La alerta por bancos de niebla en Entre Ríos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional encendió este miércoles la preocupación en distintos departamentos del sur provincial debido a la significativa reducción de visibilidad prevista para las próximas horas.

El SMN lanzó una alerta nivel violeta para este jueves ante la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes que afectarán especialmente a los departamentos Victoria, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Según se informó, el fenómeno meteorológico podría generar serias complicaciones para la circulación vehicular, tanto en rutas como en calles urbanas, debido a la escasa visibilidad que se registraría durante la madrugada y primeras horas del día.

Piden evitar circular

Frente a este escenario, desde Defensa Civil solicitaron extremar las medidas de precaución y recomendaron no salir a la ruta salvo que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno.

En caso de conducir bajo condiciones de niebla, aconsejaron aumentar considerablemente la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso que puedan derivar en accidentes.

También recordaron la importancia de circular con luces bajas y antiniebla encendidas, evitando el uso de luces altas porque generan reflejos que dificultan aún más la visión del conductor.

Riesgo en rutas nacionales

El fenómeno también afectaría la circulación sobre la Autovía del Mercosur, especialmente en sectores de las rutas nacionales 12 y 14.

De acuerdo al pronóstico difundido para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, podrían registrarse bancos de niebla persistentes tanto en el norte de Buenos Aires como en el sur de Entre Ríos.

Ante esta situación, desde Autovías del Mercosur, recomendaron evaluar la necesidad de viajar y adecuar la velocidad a las condiciones reales de visibilidad de la calzada.

Posibles restricciones y recomendaciones

Las autoridades indicaron además que un eventual cierre del Complejo Zárate – Brazo Largo o posibles restricciones de tránsito dependerán de las evaluaciones que realicen las fuerzas de seguridad en función de la visibilidad registrada sobre las rutas.

En caso de que la visibilidad sea prácticamente nula, aconsejaron buscar lugares seguros para detenerse, como estaciones de servicio o paradores.

Asimismo, remarcaron que nunca debe estacionarse sobre banquinas ni sobre la calzada, ya que esto incrementa significativamente el riesgo de colisiones.

La vigencia del pronóstico por bancos de niebla se extendía hasta las 7 de la mañana de este jueves, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional.