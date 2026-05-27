Qué comidas ayudan a combatir el frío sin descuidar la salud

REDACCIÓN ELONCE
Una nutricionista brindó a Elonce recomendaciones sobre alimentación durante el invierno y explicó cómo incorporar comidas calientes sin excesos.
Alimentación en invierno. Durante los días fríos aumenta la ingesta de comidas y alimentos que contienen más calorías, pero pueden aplicarse estrategias para evitar excesos sin resignar platos calientes y reconfortantes.
En diálogo con Elonce, la licenciada en nutrición Florencia González Contador, señaló que “al andar todo el día el cuerpo necesita algo reconfortante. Si andás en la calle, trabajando, entrando y saliendo, necesitás algo como para volver a entrar en calor”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que es importante encontrar un equilibrio, especialmente para quienes buscan controlar el peso o mantener hábitos saludables. “Tenemos que ir viendo qué estrategias planteamos como para que la situación no se nos vaya de las manos”, indicó.
Verduras y frutas de estación
La profesional recomendó priorizar verduras y frutas de estación debido a sus propiedades nutricionales y a su aporte para fortalecer el sistema inmunológico. “Van a estar en sus óptimas condiciones y nos van a ofrecer vitaminas y minerales para afrontar esta época climática”, afirmó.
Como ejemplo, mencionó la posibilidad de enriquecer comidas típicas de invierno con vegetales. “Si voy a hacer una polenta, puedo agregarle calabaza rallada o zanahoria para hacer un buen aporte de fibras”, explicó. Además, señaló que esto ayuda a prevenir problemas digestivos como la constipación.
La nutricionista también reconoció que durante el invierno disminuyen las ganas de consumir ensaladas. “No dan ganas de comer ensalada, eso es real. Entonces por ahí hay que enfocarse más en verduras cocidas, que igualmente dan bastante saciedad sin hacer que nos excedamos de calorías”, remarcó.
Legumbres, sopas y comidas calientes
Entre los alimentos recomendados para combatir el frío, destacó especialmente las legumbres. “Son muy buen alimento, tienen carbohidratos complejos, fibra y una cantidad de proteínas más alta que los cereales”, detalló.
Además, explicó que se trata de productos accesibles y rendidores. “Siempre nos vamos a la harina y dejamos las legumbres un poquito de lado. Esta es una buena época para incorporarlas”, sostuvo.
En relación con platos típicos como guisos y sopas, señaló que pueden ser saludables si se aprovechan las verduras de estación. “Una sopa crema con mucha verdurita también da bastante saciedad porque la fibra sigue estando”, expresó.
Cómo combinar alimentos y fortalecer defensas
La profesional explicó además que las legumbres deben combinarse con cereales para formar proteínas completas. “Si utilizo lentejas, las puedo combinar con arroz. Si utilizo garbanzos, los puedo combinar con trigo”, ejemplificó.
Respecto a los alimentos que ayudan a fortalecer las defensas, insistió en la importancia de frutas y verduras. “Los cítricos tienen muchísima vitamina C y antioxidantes, eso fortalece nuestras defensas”, afirmó.
También mencionó otros productos de estación como brócoli, repollo, cebolla, zanahoria y calabaza. “Son fuentes de vitaminas y minerales y ayudan a fortalecer el sistema inmune”, agregó.
La importancia de hidratarse y evitar excesos
González Contador remarcó que en invierno sigue siendo fundamental consumir agua. “La hidratación es una necesidad vital del cuerpo y no hay que dejarla de lado”, señaló. Incluso aclaró que el mate no reemplaza el agua natural.
En cuanto a desayunos y meriendas, recomendó opciones calientes y nutritivas. “Nadie tiene ganas de desayunar un yogur con estos fríos. Se puede hacer un desayuno completo con algo calentito y frutas cocidas en un budín o bizcochuelo saludable”, comentó.
Finalmente, advirtió sobre el consumo habitual de grasas saturadas. Aunque reconoció que alimentos como el pan con manteca “son riquísimos”, aclaró: “La diferencia está entre un gusto y una rutina. Cuando eso se convierte en costumbre, después es difícil renunciar”. Elonce.com