River afronta un partido determinante ante Blooming para asegurar su lugar en octavos

River afrontará este miércoles un partido determinante para cerrar el semestre deportivo, cuando reciba a Blooming de Bolivia por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Monumental, contará con arbitraje del peruano Roberto Gutiérrez y será televisado por ESPN.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final del certamen continental y buscará dejar atrás la derrota sufrida ante Belgrano en la final del Torneo Apertura.

Qué necesita River para clasificar

El panorama para River es favorable en la previa de la última jornada de la fase de grupos.

El equipo argentino lidera la zona con 11 puntos y le alcanzará con un empate para asegurar el primer puesto y avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Incluso una derrota podría dejarlo clasificado, aunque para que eso ocurra también debería darse una caída de Red Bull Bragantino frente a Carabobo en Brasil.

Blooming, por su parte, ya llega eliminado y apenas sumó un punto en las cinco presentaciones anteriores dentro del Grupo H.

Durante la fase de grupos, River mostró buenos pasajes futbolísticos, aunque las lesiones comenzaron a transformarse en una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico en la recta final del semestre.

Eduardo Coudet tiene un difícil desafío.

Varias bajas y dudas para Coudet

Sebastián Driussi quedó descartado para el encuentro por un esguince de grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña sufrió un desgarro en el aductor derecho y ya se incorporó a la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026.

Además, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero llegan con distintas molestias físicas y son duda para el compromiso de este miércoles.

Montiel arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo y sería preservado pensando en la Selección argentina, mientras que Acuña sufrió una contractura durante la final frente a Belgrano.

En tanto, Moreno terminó exigido físicamente después de jugar con molestias en una rodilla y Quintero atraviesa una sinovitis en la rodilla izquierda en medio de versiones que hablan de una posible salida del club.

Formaciones

Para este partido, River podría formar con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Blooming, dirigido por Erwin Sánchez, saldría con Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila y José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza y Anthony Vásquez.