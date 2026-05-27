“Mi futuro cercano será dirigir”: Gustavo Costas descartó meterse en la política de Racing

El ex entrenador de Racing, Gustavo Costas, salió a aclarar públicamente su situación después de la repercusión generada por una reunión que mantuvo con personas vinculadas a sectores opositores de la institución de Avellaneda.

La difusión de imágenes del encuentro y los cánticos contra el actual presidente Diego Milito despertaron especulaciones sobre una posible participación del entrenador en la política del club.

Frente a ese escenario, Gustavo Costas publicó un mensaje en redes sociales para desmentir esas versiones y explicar cuáles serán sus próximos pasos después de su salida de Racing.

“Mi futuro seguirá en el fútbol”

“Ante diferentes versiones que circulan sobre mi persona, quiero aclarar que no es mi intención actual dedicarme a la política del club”, expresó el entrenador campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa con Racing.

Además, aclaró que continuará compartiendo encuentros con hinchas de la institución cada vez que sea invitado.

“Siempre que un hincha de Racing me invite a compartir un momento con mi gente, ahí estaré. Lo hice siempre y lo seguiré haciendo”, sostuvo Gustavo Costas.

En el mismo mensaje, el técnico confirmó que pretende continuar su carrera ligado al fútbol profesional y no a la conducción institucional.

“Mi futuro cercano se centrará en encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándome como director técnico del fútbol profesional”, escribió.

También reveló que durante los últimos meses recibió distintas propuestas laborales, aunque decidió rechazarlas mientras permanecía en Racing.

La despedida y el vínculo con Racing

En su publicación, Gustavo Costas remarcó el fuerte vínculo emocional que mantiene con la institución de Avellaneda y volvió a destacar su identificación con el club.

“A Racing le dediqué toda mi vida desde el lugar que me tocó”, afirmó el entrenador.

El técnico también dedicó unas palabras especiales a los jugadores del plantel, luego de que inicialmente no los hubiera mencionado en su despedida pública tras dejar el cargo.

En ese sentido, les deseó poder “lograr los objetivos que quedaron pendientes en este 2026”.

Durante su ciclo más reciente, Costas llevó a Racing hasta las semifinales de la Copa Libertadores y estuvo cerca de conquistar el torneo Clausura de la temporada pasada.

“De Racing desde la cuna hasta mi último aliento. Gracias al hincha por todo el cariño que me hace llegar”, concluyó Gustavo Costas en el cierre de su mensaje, nuevamente sin referencias hacia la actual dirigencia del club.