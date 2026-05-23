Bombazo en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Sudamericana

Se terminó el ciclo de Gustavo Costas en Racing Club. Tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Diego Milito decidió despedir al entrenador y ponerle punto final a una etapa que había comenzado con títulos históricos, pero que terminó envuelta en una profunda crisis deportiva. La noticia sacudió al mundo académico y generó un fuerte impacto entre los hinchas.

La decisión llegó después del empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro de Avellaneda, resultado que dejó a Racing sin chances de avanzar de ronda cuando todavía resta una fecha para completar el grupo. La Academia apenas sumó cinco puntos y protagonizó una de las mayores decepciones internacionales de los últimos años.

Aunque oficialmente el club todavía no había emitido un comunicado al cierre de esta edición, distintos periodistas vinculados a la actualidad de Racing confirmaron que la determinación ya fue tomada por la dirigencia encabezada por Diego Milito. La eliminación continental terminó siendo el golpe definitivo para un ciclo que venía debilitado por los malos resultados y el bajo rendimiento del equipo durante gran parte de 2026.

Foto: Archivo Elonce.

Un ciclo que pasó de la gloria a la crisis

La salida de Gustavo Costas genera un fuerte contraste con el impacto que había tenido su llegada a comienzos de 2024. El entrenador, identificado históricamente con Racing, asumió durante la presidencia de Víctor Blanco y rápidamente logró meterse en la historia grande del club.

Bajo su conducción, Racing conquistó la Copa Sudamericana 2024 y cortó una sequía de 32 años sin títulos internacionales. Meses después volvió a festejar al quedarse con la Recopa Sudamericana 2025 tras vencer a Botafogo, consolidando uno de los períodos más exitosos de la institución en el plano continental.

Además, durante 2025 el equipo alcanzó la final del Torneo Clausura, donde cayó por penales frente a Estudiantes. Ese recorrido había fortalecido el respaldo político y futbolístico hacia Costas, al punto que en diciembre del año pasado la dirigencia le renovó el contrato hasta fines de 2028.

El derrumbe futbolístico de Racing en 2026

Sin embargo, el presente terminó erosionando rápidamente aquella relación. Racing nunca logró encontrar regularidad durante este año y los resultados comenzaron a profundizar el malestar de los hinchas. En el Torneo Apertura el equipo finalizó octavo en la fase regular, eliminó a Estudiantes en octavos de final y luego quedó afuera frente a Rosario Central en cuartos.

Pero el golpe más duro llegó en la Copa Sudamericana. Racing estaba obligado a ganar ante Caracas para seguir con chances de clasificación y terminó empatando un partido increíble como local. La eliminación prematura provocó fuertes cuestionamientos internos y una creciente presión sobre el entrenador.

Foto: Archivo Elonce.

La resolución de Diego Milito representa una de las decisiones más importantes desde que asumió la presidencia de Racing. El exdelantero había sostenido públicamente al entrenador incluso después de otras eliminaciones dolorosas y había impulsado personalmente su renovación contractual, señaló Diario Río Negro.

Sin embargo, el desgaste futbolístico, la eliminación internacional y el clima cada vez más tenso alrededor del equipo aceleraron el final del ciclo. En las últimas semanas ya habían comenzado a circular versiones sobre reuniones entre Milito, Sebastián Saja y Costas para evaluar el futuro inmediato del club.

Ahora Racing deberá definir rápidamente quién será el nuevo entrenador de cara al segundo semestre del año. La dirigencia buscará reconstruir un plantel golpeado futbolísticamente y recuperar la confianza de los hinchas luego de una campaña que terminó muy lejos de las expectativas generadas tras los títulos internacionales recientes.