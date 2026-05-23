Alejandro Stang corre en Salta por el TC2000: “Ganamos acá el año pasado y esta pista nos cayó bien”

El TC2000 disputa este fin de semana una nueva fecha del campeonato en Salta y uno de los grandes protagonistas será el entrerriano Alejandro Stang. El piloto oriundo de Crespo llega como líder del torneo a bordo de su Toyota Corolla Cross #162 y afronta la competencia con grandes expectativas después de haber ganado el año pasado en ese circuito.

En la previa de la actividad oficial, Stang habló sobre el presente del campeonato, las complicaciones que se vivieron durante los entrenamientos y las características del trazado salteño. Además, remarcó que todavía continúan trabajando para encontrar la mejor puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

Un sábado marcado por problemas en la pista

La actividad en el autódromo de Salta sufrió demoras durante este sábado debido a inconvenientes registrados en la pista tras un accidente protagonizado por otro piloto. El entrerriano explicó que el cronograma debió modificarse mientras se realizaban trabajos de reparación y acondicionamiento del circuito.

“La pista está un poco rota en la parte final, hay mucha piedra suelta. Se ve que agarró un poco de eso, perdió el control y se chocó contra el guardrail”, relató Stang sobre el accidente de Palau. De todas maneras, destacó que el piloto no sufrió consecuencias físicas, aunque el incidente generó preocupación por cuestiones de seguridad.

El crespense señaló además que el retraso alteró parte de la planificación prevista para la jornada. “No sabemos si nos queda un entrenamiento más o vamos directamente a clasificar”, comentó mientras esperaba definiciones de la organización.

Alejandro Stang.

Cómo llega Stang al fin de semana

Alejandro Stang lidera actualmente el campeonato del TC2000 y buscará este fin de semana conseguir su primera victoria de la temporada. El piloto reconoció que, si bien el objetivo principal es mantenerse competitivo en el torneo, también existe una fuerte intención de volver a subirse a lo más alto del podio.

“Estamos punteros del campeonato. Igualmente no es requisito obligatorio ganar una carrera para ser campeón, pero obviamente todos queremos ganar”, expresó el entrerriano. Además, explicó que esta edición presenta una dificultad extra debido a que el circuito se corre en sentido inverso al utilizado la temporada pasada.

“Ganamos acá el año pasado, pero para el otro lado. Este año corremos al revés y eso hace que todo sea nuevo”, explicó Stang, quien igualmente aseguró sentirse cómodo con el comportamiento del auto en los primeros entrenamientos.

Las dificultades del circuito salteño

El piloto entrerriano también analizó las principales características del trazado salteño y remarcó que se trata de un circuito exigente tanto para el manejo como para la puesta a punto de los autos. Los desniveles y el estado de algunos sectores del asfalto aparecen como factores determinantes durante el fin de semana.

“Es una pista complicada porque tiene mucha subida y bajada, muchos desniveles”, señaló. Además, agregó que el circuito presenta varios sectores poceados que obligan a extremar cuidados durante cada vuelta.

A pesar de eso, Stang se mostró conforme con el rendimiento mostrado hasta ahora. “No tenemos una referencia exacta porque no llegamos a poner la goma nueva, pero por lo que vimos estamos lógicos”, afirmó el piloto de Crespo.