El “Ratón” Ayala reveló el método de Scaloni para definir la lista de la Selección Argentina

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y dentro de la Selección Argentina el cuerpo técnico trabaja en la confección de la lista definitiva de jugadores que representarán al país en la Copa del Mundo.

En ese contexto, Roberto “Ratón” Ayala brindó detalles sobre la metodología que utiliza el grupo encabezado por Lionel Scaloni para definir la nómina final de 26 futbolistas.

El exdefensor, nacido en Paraná y actual ayudante de campo de la selección campeona del mundo, explicó que el armado de la lista se realiza de manera colectiva dentro del cuerpo técnico.

“Cada uno hace su propia lista”

En una entrevista con Clank!, Ayala contó cómo son las charlas y evaluaciones previas a la confirmación de convocados para la Selección Argentina.

“Con todos los zoom y llamadas que vamos teniendo, él (Scaloni) nos va diciendo: ‘¿Van haciendo la lista? Después en el grupo cada uno la va pasando. Cada uno hace su propia lista. Después el que decide es Leo’”, señaló.

Además, remarcó que generalmente existen pocas diferencias entre las listas elaboradas por los integrantes del cuerpo técnico.

“Puede ser uno arriba u otro abajo, pero muy poco. Abre el juego para ir hablando y van saliendo cosas y otros temas en esas charlas tempranas”, explicó el exfutbolista entrerriano.

Cuerpo técnico de la Selección Argentina.

La importancia de la polifuncionalidad

Ayala también sostuvo que uno de los aspectos más importantes en la elección de futbolistas para la Selección Argentina es la capacidad de adaptarse a distintas funciones dentro del equipo.

“Tenés que ver la polifuncionalidad también de los futbolistas, qué te pueden llegar a dar. Si en un caso necesitás jugar con una línea de tres o una línea de cinco”, indicó. En ese sentido, mencionó el caso de Juan Foyth, quien quedó fuera de consideración por cuestiones físicas.

“A nosotros se nos cayó un jugador como Foyth, que nos cumplía una función importantísima porque era un central de garantía y también un lateral”, expresó.

Actualmente, según explicó Ayala, el cuerpo técnico tiene resuelto cerca del 80% de la lista, aunque todavía existen dudas vinculadas al rendimiento y estado físico de algunos futbolistas.

Qué pasará con los convocados

El ayudante de Scaloni también reveló que no existe una comunicación individual previa con los jugadores citados.

“La otra vez no tuvimos la costumbre de avisar. Leo ya dio una lista de 55 jugadores y ahí están. Después hay un recorte, pero la otra vez no avisó y esta vez será igual”, comentó.

La Selección Argentina llegará al Mundial 2026 como defensora del título obtenido en Qatar y con gran parte de la base campeona todavía dentro de la consideración del cuerpo técnico.