Avanza la privatización de rutas y Entre Ríos quedó incluida en nuevos corredores

El Gobierno nacional avanzó este viernes con una nueva etapa del proceso de privatización de rutas nacionales tras concretar la apertura de sobres para concesionar más de 3.900 kilómetros de corredores viales distribuidos en distintas provincias del país.

La medida forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC) y contempla ocho tramos que atraviesan Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Según se informó oficialmente, más de 20 oferentes presentaron propuestas para quedarse con los distintos corredores incluidos dentro del esquema de concesiones impulsado por Nación.

Qué tramos afectan a Entre Ríos

Dentro de esta nueva etapa aparecen dos sectores vinculados directamente con Entre Ríos.

Uno de ellos es el denominado Tramo Mesopotámico, que comprende 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18.

También se incluye el Tramo Litoral, con 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, corredores considerados estratégicos para la circulación regional y el transporte de cargas.

El Gobierno nacional sostuvo que estas rutas son consideradas fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional.

Qué dijo el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la apertura de sobres representa un nuevo avance dentro del plan nacional de concesiones viales.

Además, indicó que con esta etapa se completaron los 9.000 kilómetros de rutas que el Gobierno decidió licitar dentro del esquema de privatización.

El funcionario aseguró que las obras comenzarán “en las próximas semanas” y destacó que el objetivo es lograr “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura”.

La iniciativa forma parte de un proceso iniciado meses atrás con distintos corredores nacionales considerados prioritarios para el tránsito de cargas y la conexión productiva.

Cómo siguen las etapas de concesión

En enero, el Gobierno ya había firmado contratos correspondientes a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.

Dentro de ese esquema quedaron incluidos el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, donde aparece el puente Rosario-Victoria y sectores de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117.

Actualmente, esas rutas son administradas por empresas privadas que quedaron a cargo de la posesión, mantenimiento y operación de los corredores.

En paralelo, la Etapa II todavía continúa en proceso de definición y análisis de ofertas presentadas por distintos grupos empresarios interesados en las concesiones.