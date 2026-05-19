El acceso a Ramírez sobre la Ruta Nacional 12 tendrá una nueva configuración vial

Durante la jornada de este martes quedará oficialmente habilitada la obra de readecuación del acceso a Ramírez sobre la Ruta Nacional 12, una intervención ejecutada de manera conjunta entre Vialidad Nacional y el municipio local.

La información fue confirmada por el 17° Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, que detalló que los trabajos tuvieron como principal objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial para quienes circulan diariamente por la zona.

La obra modifica la configuración del acceso a Ramírez, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores prestar especial atención a la señalización instalada y respetar los sentidos de circulación establecidos.

Qué trabajos realizaron

Según informó Vialidad Nacional, la intervención incluyó distintas tareas orientadas a optimizar el funcionamiento vial y el escurrimiento del agua en el sector.

Entre los trabajos ejecutados se encuentran movimientos de suelo, compactación, perfilado de banquinas y rectificación de cunetas.

Además, se realizó la colocación de alcantarillas y nuevas barandas de contención para mejorar las condiciones de seguridad en distintos puntos del acceso.

También se avanzó con refuerzos de señalización vertical y demarcación horizontal para ordenar el tránsito y brindar mayor visibilidad a quienes ingresan o salen de Ramírez desde la Ruta Nacional 12.

Ingreso a Ramírez.

Cambios en la circulación

Desde Vialidad Nacional remarcaron que la nueva configuración vial implica modificaciones en la circulación habitual de la zona.

Por ese motivo, solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la cartelería instalada mientras se adapta el tránsito al nuevo esquema.

La habilitación de la obra forma parte de una serie de intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura vial en distintos accesos urbanos atravesados por rutas nacionales dentro de Entre Ríos.

El objetivo de la intervención

Las autoridades indicaron que los trabajos buscan reducir riesgos para los usuarios y mejorar la conectividad en uno de los principales ingresos a Ramírez.

Además de reforzar la seguridad vial, la obra apunta a optimizar el drenaje y evitar inconvenientes generados por acumulación de agua en períodos de lluvias intensas.

Desde el organismo nacional señalaron que este tipo de intervenciones permiten mejorar las condiciones de circulación tanto para el tránsito liviano como para el transporte de carga que utiliza diariamente la Ruta Nacional 12.