Recorte en rutas nacionales: Entre Ríos sufrió una quita de más de $6 mil millones en obras

Recorte en rutas nacionales. La publicación de la Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial volvió a poner en el centro del debate el fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre la obra pública. Dentro de las reasignaciones presupuestarias por $2,4 billones impulsadas por la administración de Luis Caputo y Manuel Adorni, uno de los golpes más importantes para la región mesopotámica fue el recorte en rutas nacionales que afecta directamente a Entre Ríos.

La provincia sufrió una quita de $6.265.160.671 sobre la Malla 513C de la Ruta Nacional 12, una de las trazas más importantes para la circulación de la producción, el turismo y el transporte en el litoral argentino, publicó Perfil.

La situación genera preocupación debido a que, apenas días antes, el propio Gobierno había destacado el alto nivel de ejecución de las obras sobre ese corredor vial.

En el informe presentado por la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados, el Ejecutivo aseguró que los contratos de recuperación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 12 mostraban un avance físico del 92,60% en territorio entrerriano. Sin embargo, pese a ese grado de ejecución y a la relevancia estratégica de la ruta, la obra quedó alcanzada por uno de los mayores recortes presupuestarios definidos en la nueva modificación de partidas.

Una ruta clave para la producción y la conectividad

La Ruta Nacional 12 atraviesa Entre Ríos y conecta a la provincia con Corrientes y el resto de la región mesopotámica. Se trata de un corredor fundamental para el transporte de cargas, la actividad agroindustrial y el movimiento turístico, especialmente en temporadas de alta circulación vehicular.

La reasignación presupuestaria también alcanzó a Corrientes, donde la Malla 535 de la misma Ruta Nacional 12 sufrió una quita de $705.966.454. Entre ambos tramos, el corredor perdió cerca de $7 mil millones destinados originalmente a tareas de recuperación y mantenimiento.

Ajuste nacional y preocupación provincial

El recorte sobre Entre Ríos forma parte de una reducción mucho más amplia en infraestructura vial. Según surge de la DA 20/2026, el Gobierno nacional reasignó más de $97.000 millones previstos para mantenimiento y construcción de rutas en distintos puntos del país.

Entre las obras afectadas aparecen también las autopistas de las rutas nacionales 3 y 5 en Buenos Aires, la Ruta 40 entre Mendoza y San Juan, la Ruta 11 en Chaco y Formosa y la Ruta 16 en Salta. En varios de esos casos, las obras figuraban oficialmente como “prioritarias” o con importantes niveles de avance físico.