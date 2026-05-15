Detuvieron a tres sospechosos que caminaban por los techos de viviendas en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tres personas fueron detenidas en Paraná, luego que vecinos llamaran a la policía por movimientos sospechosos en techos de las viviendas. Secuestraron objetos que habrían sido sustraídos.
Los movimientos sospechosos en techos de viviendas derivaron en un operativo policial que terminó con tres personas detenidas y el secuestro de elementos presuntamente robados en la ciudad de Paraná.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en inmediaciones de calle E. De Amicis, en la capital entrerriana. Al llegar al lugar, efectivos policiales ingresaron a una propiedad y localizaron a un hombre que intentaba ocultarse en el patio de la vivienda.
Tras la consulta con la fiscalía en turno, se dispuso la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Rastrillaje y nuevas detenciones
Minutos después, gracias al aviso de un vecino, la Policía recibió otra alerta sobre un hombre y una mujer que habían sido vistos saliendo de una vivienda con una jaula para pájaros y un balde amarillo.
Con esos datos, los uniformados realizaron un rastrillaje en la zona y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de calles Alejo Peiret y Liberación Nacional.
El fiscal interviniente ordenó la detención de ambas personas y el traslado a la Alcaidía de Tribunales. Además, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia para ser restituidos a su propietario.